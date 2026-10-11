Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυρος κυρίαρχος του GP Σιγκαπούρης και έκανε το νταμπλ - Στη 2η θέση ο Σαρλ Λεκλέρ και στην 3η θέση ο Κίμι Αντονέλι, που πλησίασε ακόμα περισσότερο στον τίτλο.

Ο Μαξ Φερστάπεν στην πολύ πλούσια καριέρα του στη Formula 1, δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα να νικήσει στο GP Σιγκαπούρης. Αυτή η εκκρεμότητα δεν υπάρχει πλέον, αφού 4κις πρωταθλητής με τη Red Bull κατέκτησε και τη Μαρίνα Μπέι και μάλιστα με τον πιο πειστικό τρόπο: Με pole position και νταμπλ, αφού μετά το Σπριντ του Σαββάτου πήρε και μια, σχετικά εύκολη όπως εξελίχθηκε, νίκη στον αγώνα της Κυριακής.

VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩 That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/iVXOn2rPnq October 11, 2026

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα να παίρνει και πάλι χαμηλό βαθμό στη διαχείριση του αγώνα και στη στρατηγική για τους δύο οδηγούς της. Το άστρο του Κίμι Αντονέλι, ωστόσο, συνεχίζει να λάμπει ψηλά στον ουρανό της F1. Ο 20χρονος οδηγός της Mercedes κατάφερε να περάσει από αρκετούς «υφάλους», όπως τα προβλήματα στα φρένα και τα όρια πίστας, για να φτάσει στην 3η θέση, να ανέβει στο βάθρο και να «γραπώσει» ακόμα πιο γερά το τρόπαιο του πρωταθλητή.

Η εκκίνηση έκρινε πολλά

Ο Λεκλέρ επιχείρησε να πάρει την πρωτοπορία στην εκκίνηση, αλλά ο Φερστάπεν κάλυψε την εσωτερική και διατήρησε την πρώτη θέση. Οι δύο τους είχαν επιλέξει τη μαλακή γόμα, σε αντίθεση με τον Χάμιλτον, ο οποίος ξεκίνησε με τη μέση, αναζητώντας μια διαφορετική στρατηγική.

Στους πρώτους γύρους ο Μονεγάσκος παρέμεινε κοντά στη Red Bull, αλλά από τον ένατο γύρο ο Φερστάπεν άρχισε να ανοίγει τη διαφορά. Πίσω τους, ο Χάμιλτον κρατούσε την τρίτη θέση, με τους Αντονέλι, Νόρις και Πιάστρι να ακολουθούν, χωρίς να μπορούν να συμβαδίσουν με το δίδυμο της κορυφής.

Ο Φερστάπεν πραγματοποίησε το μοναδικό του pit stop στον 32ο γύρο και έλεγξε τον αγώνα μέχρι την καρό σημαία. Η βασική δυσκολία του δεν προήλθε από κάποιον αντίπαλο, αλλά από προβλήματα στις επικοινωνίες με το pit wall, τα οποία ανάγκασαν τον μηχανικό του, Τζανπιέρο Λαμπιάζε, να χρησιμοποιήσει κωδικοποιημένα μηνύματα στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

Παρά το πρόβλημα, ο Ολλανδός τερμάτισε με διαφορά 7,335 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρ, κατακτώντας την 73η νίκη της καριέρας του και τη δεύτερη διαδοχική σε Grand Prix.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN SINGAPORE!! A frantic start but Verstappen keeps the lead into Turn 1 ahead of Leclerc who had the inside line 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/lzEiHDx30G — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Η Ferrari άφησε εκτεθειμένο τον Χάμιλτον

Η επιλογή της μέσης γόμας δεν απέδωσε για τον Χάμιλτον, ο οποίος μπήκε στα pits στον 18ο γύρο και πέρασε στη μαλακή. Η αλλαγή έφερε αμέσως καλύτερους χρόνους, με τη Ferrari να τον ενημερώνει ότι ακολουθούσε το «Plan C», με προοπτική δύο pit stop.

Ο Λεκλέρ έκανε τη δική του πρώτη αλλαγή στον 24ο γύρο, περνώντας στη μέση γόμα και επιστρέφοντας στην πίστα ακριβώς μπροστά από τον teammate του. Έτσι, ο Χάμιλτον έχασε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τον καλύτερο ρυθμό που είχε αποκτήσει.

Το κρίσιμο σημείο ήρθε στον 39ο γύρο, όταν η ακινητοποίηση της Aston Martin του Λανς Στρολ προκάλεσε καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Λεκλέρ και ο Αντονέλι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για αλλαγή ελαστικών, όμως η Ferrari άφησε τον Χάμιλτον στην πίστα.

Ο Βρετανός συνέχισε μέχρι το τέλος με το ίδιο σετ μαλακών ελαστικών, πληρώνοντας σταδιακά τη φθορά τους. Ο Λεκλέρ τον πέρασε και απομακρύνθηκε, ενώ ο Χάμιλτον βρέθηκε να αμύνεται απέναντι στον Νόρις και στον Αντονέλι για την τελευταία θέση του βάθρου.

Hamilton pits from P3 On go the soft tyres and he's back out on track in P7 #F1 #SingaporeGP | LAP 19/62 https://t.co/924wM4vBCw — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Η διπλή προσπέραση του Αντονέλι

Η μάχη κορυφώθηκε στον 54ο γύρο. Χάμιλτον και Νόρις άνοιξαν τη γραμμή τους στην πρώτη στροφή, δίνοντας στον Αντονέλι την ευκαιρία να περάσει και τους δύο διαδοχικά και να ανέβει τρίτος.

Ο οδηγός της Mercedes απομακρύνθηκε στη συνέχεια, δημιουργώντας περιθώριο ασφαλείας ακόμη και απέναντι στο ενδεχόμενο ποινής πέντε δευτερολέπτων για τα όρια πίστας. Τερμάτισε 24,573 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον πρώτο του τίτλο.

Ο Νόρις ολοκλήρωσε τον αγώνα τέταρτος, ενώ ο Πιάστρι, που χρειάστηκε επιπλέον pit stop λόγω αργής απώλειας πίεσης στο εμπρός δεξί ελαστικό, πέρασε τον Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο για την πέμπτη θέση. Ο επτάκις πρωταθλητής περιορίστηκε τελικά στην έκτη.

Hamilton's runs wide at Turn 1 under pressure from Norris Antonelli then bears down on Norris and gets past to take P4 😮 #F1 #SingaporeGP | LAP 54/62 https://t.co/NYaHV3Xgr9 — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Βαθμοί για Λόσον, Χούλκενμπεργκ και Χατζάρ

Ο Λίαμ Λόσον τερμάτισε έβδομος, προσθέτοντας βαθμούς για τη Racing Bulls, μπροστά από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi. Ο Τζορτζ Ράσελ ανέκαμψε από τη 19η θέση της εκκίνησης και έφτασε μέχρι την ένατη. Η στρατηγική του, όμως, δεν ευνοήθηκε από το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, καθώς πραγματοποίησε την αλλαγή ελαστικών μόλις ολοκληρώθηκε η σχετική περίοδος.

Τη δεκάδα συμπλήρωσε ο Ισάκ Χατζάρ. Ο οδηγός της Red Bull, που εκκίνησε από το pit lane μετά τα προβλήματα του Σαββάτου, πέρασε τον Πιερ Γκασλί στα τελευταία στάδια και εξασφάλισε τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό. Ο Γκασλί έμεινε ενδέκατος, μπροστά από τους Όλιβερ Μπέρμαν και Εστεμπάν Οκόν. Ακολούθησαν οι Κάρλος Σάινθ, Άρβιντ Λίντμπλαντ, Φερνάντο Αλόνσο, Άλεξ Άλμπον, Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας.

Τρεις οδηγοί εγκατέλειψαν από μηχανικά προβλήματα: ο Στρολ με βλάβη στον συμπλέκτη, ο Φράνκο Κολαπίντο με πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο με βλάβη στο κιβώτιο.

Ο Αντονέλι φεύγει από τη Σιγκαπούρη με προβάδισμα 102 βαθμών από τον Ράσελ και θα έχει στο επόμενο Grand Prix στις ΗΠΑ την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Circuit of the Americas, στο Όστιν, σε δύο εβδομάδες, το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου

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