Η Formula 1 αφήνει τη Σιγκαπούρη και ταξιδεύει στην αμερικανική ήπειρο, με τρία διαδοχικά Grand Prix σε ΗΠΑ, Μεξικό και Βραζιλία.

Η πρώτη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στη Σιγκαπούρη και το νέο βάθρο του Κίμι Αντονέλι έδωσαν συνέχεια στη μάχη του πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Ιταλός της Mercedes έχει πλέον προβάδισμα 102 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ και πηγαίνει στον επόμενο αγώνα έχοντας την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο.

Επόμενος σταθμός είναι το Όστιν και το Circuit of the Americas, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου. Ακολουθούν το GP Μεξικού, από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, και το GP Σάο Πάολο στη Βραζιλία, από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου. Έτσι, οι ομάδες και οι οδηγοί μπαίνουν σε ένα απαιτητικό σερί τριών αγωνιστικών τριημέρων χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα. Και τα τρία Grand Prix θα διεξαχθούν με την κανονική μορφή του αγωνιστικού τριημέρου, χωρίς Sprint.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP ΗΠΑ - Όστιν / Circuit of the Americas

Αγωνιστικό τριήμερο: 23–25 Οκτωβρίου

Αγώνας: Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

GP Μεξικού - Autódromo Hermanos Rodríguez

Αγωνιστικό τριήμερο: 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

GP Σάο Πάουλο (Βραζιλίας) - Ιντερλάγκος / Autódromo José Carlos Pace

Αγωνιστικό τριήμερο: 6–8 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 19:00

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