Ο Κίμι Αντονέλι θα έχει την πρώτη του ευκαιρία να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 από τον επόμενο μόλις αγώνα.

Ο Κίμι Αντονέλι έφυγε από τη Σιγκαπούρη με ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στη βαθμολογία και πλέον έχει την πρώτη ευκαιρία να «κλειδώσει» μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο του 2026. Ο Ιταλός έχει 340 βαθμούς, 102 περισσότερους από τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ ακολουθούν οι Λιούις Χάμιλτον με 229 και ο Μαξ Φερστάπεν με 221.

Μετά το Grand Prix ΗΠΑ στο Τέξας θα απομένουν πέντε αγώνες και, συνεπώς, 125 διαθέσιμοι βαθμοί. Για να στεφθεί πρωταθλητής ήδη στο Ώστιν, ο Αντονέλι πρέπει να φύγει από το COTA με διαφορά τουλάχιστον 126 βαθμών από κάθε οδηγό που εξακολουθεί να έχει μαθηματικές ελπίδες. Το περιθώριο είναι μικρό και απαιτεί έναν πολύ συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Το μοναδικό σενάριο για τίτλο στο Τέξας

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Αντονέλι πρέπει υποχρεωτικά να κερδίσει. Μία δεύτερη θέση δεν αρκεί ακόμη κι αν ο Ράσελ μείνει χωρίς βαθμό, καθώς η μεταξύ τους διαφορά θα ανέβει μόνο στους 120 βαθμούς.

Αν ο Αντονέλι πάρει τη νίκη, θα φτάσει στους 365 βαθμούς. Για να εξασφαλίσει τότε τον τίτλο, ο Ράσελ πρέπει να τερματίσει 10ος ή χαμηλότερα, ώστε να μη βρεθεί πάνω από τους 239 βαθμούς. Παράλληλα, ο Χάμιλτον πρέπει να είναι 5ος ή χαμηλότερα, καθώς με τους 10 βαθμούς της 5ης θέσης θα φτάσει επίσης τους 239.

Fighting to P3! Kimi's first Singapore podium 🙌 https://t.co/g4tiSgCSuU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 11, 2026

Τι ισχύει για τους υπόλοιπους

Οι υπόλοιποι διεκδικητές δεν χρειάζονται ξεχωριστό συνδυασμό αποτελεσμάτων εφόσον ο Αντονέλι κερδίσει. Ακόμη και με 2η θέση στο Τέξας, ο Φερστάπεν θα φτάσει το πολύ στους 239 βαθμούς, ενώ Λεκλέρ και Νόρις θα βρίσκονται ακόμη πιο πίσω.

Επομένως, το πρώτο «match point» είναι ξεκάθαρο: νίκη Αντονέλι, Ράσελ εκτός πρώτης 9άδας και Χάμιλτον εκτός πρώτης τετράδας. Αν δεν συνδυαστούν αυτά τα αποτελέσματα, η μάχη του τίτλου θα μεταφερθεί στο Μεξικό.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 12/10 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου η ομάδα του gMotion θα αναλύσει εκτενώς το GP Σιγκαπούρης.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.