Για τον αγώνα του στη Μαρίνα Μπέι μίλησε ο Σαρλ Λεκλέρ, τη μάχη που είχε με τον Μαξ Φερστάπεν και την εικόνα της Scuderia Ferrari.

O Σαρλ Λεκλέρ προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Σιγκαπούρης, με τον οδηγό της Ferrari να τερματίζει 2ος. Ο Μονεγάσκος είχε μια τρομερή ευκαιρία να πάρει την πρωτοπορία στην εκκίνηση, όμως στα φρένα για τη στροφή 1 άφησε τον Φερστάπεν να διατηρήσει την πρωτοπορία.

Η Ferrari ακολούθησε διαφορετική στρατηγική από τη Red Bull Racing μετά την εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας και ο Λεκλέρ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία μέχρι το τέλος. Ωστόσο, το επιθετικό ξεκίνημα του τελευταίου stint είχε ως αποτέλεσμα να φθείρει περισσότερο τα ελαστικά του στη συνέχεια.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η πίεση δεν απέδωσε καρπούς

Μετά τον τερματισμό, ο Λεκλέρ εξήγησε ότι η εικόνα της Ferrari ήταν ιδιαίτερα θετική στην αρχή, αλλά η ισορροπία δυνάμεων μεταβλήθηκε όσο προχωρούσε το πρώτο stint.

«Ήμασταν αρκετά δυνατοί στην αρχή του αγώνα, όμως στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε λίγο μεγαλύτερη φθορά στο πρώτο stint. Μετά ακολουθήσαμε μία ελαφρώς διαφορετική στρατηγική από τον Μαξ με το Αυτοκίνητο Ασφαλείας», είπε αρχικά.

Ο ίδιος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και πίεσε από την αρχή του τελευταίου stint, γνωρίζοντας ότι αυτή ήταν η ευκαιρία του να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

«Το πίστευα μέχρι το τέλος, όμως πίεσα πολύ στην αρχή του τελευταίου stint και στη συνέχεια είχα λίγο μεγαλύτερη φθορά από τους υπόλοιπους. Τα έδωσα όλα και δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα σήμερα, πέρα ίσως από το να είμαι λίγο πιο επιθετικός στην εκκίνηση».

Back on the podium 🫡 @Charles_Leclerc https://t.co/WBniAC9MrV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 11, 2026

Ένα μικρό βήμα μπροστά για τη Ferrari

Παρά την καλύτερη εικόνα στη Σιγκαπούρη, ο Λεκλέρ εξακολουθεί να θεωρεί ότι η Ferrari έχει χάσει έδαφος από την κορυφή το τελευταίο διάστημα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι μικρές αναβαθμίσεις που έφερε η ομάδα φαίνεται να βοήθησαν.

«Εξακολουθώ να αισθάνομαι έτσι. Είναι όμως αλήθεια ότι φέραμε κάποια μικρά νέα εξαρτήματα στο μονοθέσιο, τα οποία ίσως μας βοήθησαν να κάνουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά. Πρέπει ακόμη να φέρουμε νέα εξαρτήματα στο μονοθέσιο για να βρεθούμε σε αυτό το επίπεδο. Πιστεύω πάντως ότι σήμερα είχαμε συνολικά καλό ρυθμό».

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 12/10 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου η ομάδα του gMotion θα αναλύσει εκτενώς το GP Σιγκαπούρης.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.