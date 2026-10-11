Η Lexus συμμετείχε ως Official Automotive Partner στο 1000 Miglia Experience Greece 2026, συνοδεύοντας 56 πληρώματα σε μια διαδρομή 1.200 χλμ.

Η Lexus Greece συμμετείχε ως Official Automotive Partner στο 1000 Miglia Experience Greece 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε στην Astir Marina Βουλιαγμένης έπειτα από μια διαδρομή περισσότερων από 1.200 χλμ. σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, 56 πληρώματα από 16 χώρες ακολούθησαν μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Ακρόπολη και πέρασε, μεταξύ άλλων, από την Αρχαία Ολυμπία, τον Μυστρά, την Καρδαμύλη και το Πόρτο Χέλι, πριν ολοκληρωθεί στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ηχηρή η παρουσία της Lexus

Η Lexus συνόδευσε τη διοργάνωση με την εξηλεκτρισμένη γκάμα της, στην οποία περιλαμβάνονταν τα LBX, UX, NX, RX, RZ και ES. Η παρουσία της μάρκας εντάχθηκε στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που δίνει έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, την τεχνολογία και την εμπειρία των επιβατών.

Παράλληλα, η Lexus συνέδεσε τη συμμετοχή της με τις αρχές του Omotenashi, της ιαπωνικής αντίληψης γύρω από τη φιλοξενία και την προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς και με τη φιλοσοφία των Takumi Master Craftsmen, των τεχνιτών που είναι υπεύθυνοι για την τελική ποιότητα των μοντέλων της.

Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 συγκέντρωσε ιστορικά αυτοκίνητα, κλασικά μοντέλα, design icons, αλλά και σύγχρονα GT, supercars και hypercars, δημιουργώντας μια σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές της αυτοκίνησης.

Το φινάλε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στην Astir Marina Βουλιαγμένης, όπου τα πληρώματα έφτασαν έπειτα από το τελευταίο σκέλος της διαδρομής. Η αυλαία έπεσε με το επίσημο Gala Dinner και την τελετή απονομών.

Για τη Lexus, η συμμετοχή στη διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία να παρουσιάσει τη σύγχρονη εξηλεκτρισμένη γκάμα της δίπλα σε οχήματα με ιστορική και συλλεκτική αξία, σε ένα περιβάλλον που έφερε μαζί την αυτοκινητιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη premium κινητικότητα.