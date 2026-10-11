Έπειτα από συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες, ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε στη Σιγκαπούρη παίρνοντας μία νίκη που ήθελε εδώ και χρόνια.

Ο Μαξ Φερστάπεν πρόσθεσε επιτέλους τη Σιγκαπούρη στη λίστα των Grand Prix που έχει κερδίσει στην καριέρα του. Ο Ολλανδός επικράτησε στη Μαρίνα Μπέι για πρώτη φορά, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα εξαιρετικό τριήμερο για τον ίδιο και τη Red Bull Racing.

Μετά τον αγώνα, ο Φερστάπεν στάθηκε στην ταχύτητα που είχε στη διάθεσή του όταν τη χρειαζόταν, αλλά και στη συνολική εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα. Η Red Bull Racing βρίσκεται σε ξεκάθαρα ανοδική πορεία και ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εξέλιξή της.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Το «κλειδί» ήταν τα ελαστικά

Η διαχείριση των ελαστικών ήταν ένα από τα σημαντικά στοιχεία του αγώνα, με τον Φερστάπεν να εξηγεί ότι η RB22 είχε την απαιτούμενη απόδοση τόσο με τη μαλακή όσο και με τη μεσαία γόμα.

«Άργησε λίγο να έρθει η νίκη, αλλά νομίζω ότι αυτός ο αγώνας ήταν πολύ καλός. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό όταν έπρεπε, με τη μαλακή γόμα αλλά και με τη μεσαία. Νομίζω ότι η μεσαία γόμα ήταν λίγο πιο δύσκολη για όλους, όμως στο τέλος όλα λειτούργησαν. Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα εδώ», είπε αμέσως μετά τον τερματισμό.

Ο Φερστάπεν ρωτήθηκε και για την εκκίνηση, έπειτα από τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει σε προηγούμενους αγώνες: «Πάντα προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό και, ευτυχώς, αυτή τη φορά ήταν αρκετά καλή η εκκίνησή μας».

Η ανοδική πορεία της Red Bull Racing

Περισσότερο από τη μεμονωμένη νίκη, ο Φερστάπεν έδωσε έμφαση στη σταθερή βελτίωση που παρουσιάζει η Red Bull Racing στους τελευταίους αγώνες και στο κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα.

«Νομίζω ότι οι τελευταίοι αγώνες ήταν πραγματικά πολύ θετικοί για εμάς και είναι υπέροχο να το βλέπεις. Υπάρχει μεγάλο κίνητρο μέσα στην ομάδα ώστε να προσπαθήσουμε να φέρουμε ακόμη περισσότερα αποτελέσματα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σχέση του με τους ανθρώπους των «ταύρων»: «Είναι μία πραγματικά πολύ καλή ομάδα ανθρώπων. Απολαμβάνω πολύ να δουλεύω μαζί τους και ελπίζω να διασκεδάσουμε λίγο περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Never stop pushing 💪 #F1 #SingaporeGP https://t.co/UHQBjM6asl October 11, 2026

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 12/10 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου η ομάδα του gMotion θα αναλύσει εκτενώς το GP Σιγκαπούρης.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.