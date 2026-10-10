Οι κατατακτήριες του GP Σιγκαπούρης μετατέθηκαν κατά μισή ώρα, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η καταρρακτώδης βροχή στη Marina Bay.

Στις 16:30 ώρα Ελλάδας, αντί για τις προγραμματισμένες 16:00, θα ξεκινήσουν σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σιγκαπούρης. Η έναρξη μεταφέρθηκε στις 21:30 τοπική ώρα, έπειτα από την καθυστέρηση του Αγώνα Σπριντ.

Η δυνατή βροχή που έπληξε τη Marina Bay λίγο πριν από την εκκίνηση του Σπριντ άφησε συγκεντρωμένο νερό στην πίστα, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να καθυστερήσουν τον αγώνα κατά 30 λεπτά. Η μετατόπιση επηρέασε και το πρόγραμμα των κατατακτήριων, που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Grand Prix της Κυριακής.

Το Σπριντ εξελίχθηκε σε επεισοδιακό αγώνα, με τον Τζορτζ Ράσελ να εγκαταλείπει μετά από ατύχημα στον πρώτο γύρο και το αυτοκίνητο ασφαλείας να παρεμβαίνει. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη, μπροστά από τις Ferrari των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, ενώ ο Κίμι Αντονέλι ολοκλήρωσε τέταρτος.