Τι συμβαίνει όταν ένας οδηγός με στόφα πρωταθλητή δείχνει το λόγο που είναι πρωταθλητής; Όλα όσα είδαμε στο φετινό Grand Prix Σιγκαπούρης.

Το αγωνιστικό τριήμερο στη Σιγκαπούρη από τότε που μπήκε στο πρόγραμμα της Formula 1 φημίζεται για το μεγάλο επίπεδο δυσκολίας του. Εντάξει, υπάρχει και το «Crashgate», αλλά δεν μιλάμε γι’ αυτό. Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά Grand Prix της χρονιάς, καταπονεί σωματικά και ψυχολογικά τους οδηγούς, ιδιαίτερα όσοι περνάνε τον αγώνα μαχόμενοι και συνεχώς σε τεράστια ένταση.

Κάποιος μπορεί να πει πως ο αγώνας στη Μαρίνα Μπέι είναι βαρετός και ως ένα σημείο δεν θα διαφωνήσω. Το προσπέρασμα είναι δύσκολο και ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να κάνει το GP ενδιαφέρον και αμφίρροπο είναι οι μάχες στη στρατηγική. Όταν όμως δεν έχεις ούτε στρατηγική, τι να το κάνεις; Να ευχαριστείτε την Pirelli γι’ αυτό, καθώς είδαμε τα ελαστικά της να αντέχουν και να αντέχουν, κάτι το οποίο «ματώνει» τον αγώνα.

Δεν είμαστε όμως εδώ για να συζητήσουμε περί ελαστικών, αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε σήμερα στις 16:30 στη LIVE εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube. Το σημερινό κείμενο είναι αφιερωμένο στους πρωταθλητές, που δείχνουν γιατί είναι πρωταθλητές με κάθε ευκαιρία.

Max going full tilt in the pit lane! 🏃‍♂️😁 @redbullracing celebrate back-to-back race wins 🏆🏆 #F1 #SingaporeGP https://t.co/Wwe89DSA9N October 11, 2026

Όταν δεν παίρνεις ρίσκο θα μένεις πάντα δεύτερος

Η εκκίνηση του αγώνα είναι το highlight για το πώς να κερδίσεις και πώς να χάσεις έναν αγώνα, ή τουλάχιστον να διεκδικήσεις τη νίκη. Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε καλύτερη εκκίνηση από τον Μαξ Φερστάπεν και πριν τη στροφή 1 τα δύο μονοθέσια ήταν σχεδόν παράλληλα. Ο Ολλανδός έκλεισε όσο μπορούσε, καθαρά, τον Μονεγάσκο, όμως ο οδηγός της Ferrari είχε καθαρό δρόμο ώστε να επιτεθεί στη στροφή 1.

Αντί λοιπόν να δούμε δύο μονοθέσια δίπλα-δίπλα στην πρώτη στροφή, είδαμε υποχώρηση του ενός. Παρότι είχε την εσωτερική ο Λεκλέρ, προτίμησε να φρενάρει νωρίς και να αφήσει την πρωτοπορία στον Φερστάπεν. Που; Στη Σιγκαπούρη, που το προσπέρασμα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Wheel to wheel into Turn 1 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/w5ya9UKkfW — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Μετά τον αγώνα είπε πως δεν ήθελε να ρισκάρει. Να ρισκάρει τι ακριβώς; Έχοντας την εσωτερική έχεις και πλεονέκτημα για τη στροφή εφόσον κάνεις το φρενάρισμα που χρειάζεται. Ο Φερστάπεν φρέναρε εξαιρετικά στο σημείο που έπρεπε, άφησε χώρο και έμεινε μπροστά, δίνοντας παράσταση για 62 γύρους. Μάλιστα το έκανε χειρότερο πριν το βάθρο όταν είπε ότι ήξερε τι να κάνει σε εκείνο το σημείο.

Στη Μόντσα, ο Λεκλέρ «ρίσκαρε» και πέταξε εκτός πίστας τον teammate του ενώ ήταν 3-4, όμως στη Σιγκαπούρη κώλωσε να πάρει την εσωτερική σε μία μάχη για την πρωτοπορία του αγώνα. Στη μία περίπτωση είπε αρχικά πως δεν έφταιγε κάπου και στη δεύτερη χαριτολογούσε πως ήταν πολύ κλειστή μάχη.

Αυτού του είδους το mindset δεν το έχουν οι πρωταθλητές. Όσο γρήγορος κι αν είσαι, γιατί είναι ο Λεκλέρ, τα μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά. Στην προκειμένη περίπτωση, φάνηκε η διαφορά κλάσης ανάμεσα στους Φερστάπεν και Λεκλέρ, ποιος είναι ανώτερος και ποιος δεν τολμάει να ρισκάρει για την πρωτοπορία ενός αγώνα, ενώ δεν έχει πρόβλημα να πετά εκτός πίστας τον teammate του.

Και αναρωτηθείτε κάτι. Οι Χάμιλτον, Φερστάπεν, Νόρις, Αλόνσο και βάλτε όποιον άλλο θέλετε, θα κώλωναν να βουτήξουν στην εσωτερική της Τ1; Νομίζω την απάντηση τη γνωρίζουμε όλοι.

So tight at the start 🫣 Max and Charles talk Turn 1 💬 #F1 #SingaporeGP https://t.co/IZooqdt7Hm October 11, 2026

Οι λεπτές ισορροπίες

Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό γνωρίζουμε πως το «from hero to zero» είναι μία κατάσταση που κρίνεται στις λεπτομέρειες. Μία απόφαση της στιγμής, το ένστικτο, μπορούν να σε φέρουν σε πλεονεκτική και μειονεκτική θέση. Όμως, αν κάνεις λάθος πρέπει να το αναγνωρίζεις.

Θα ξεκινήσω από τον Λάντο Νόρις. Το Σάββατο στο σπριντ έκανε μια παράτολμη κίνηση και είχε επαφή με τον teammate του. Μετά τον αγώνα δήλωσε πως η κίνηση ήταν εντός ορίων και πράγματι αυτό φαίνεται από το replay. Βέβαια, για να κάνεις ένα τέτοιο προσπέρασμα πρέπει να συναινέσει και ο αντίπαλος. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη, οπότε η ευθύνη είναι αποκλειστικά αυτού που κάνει την επίθεση.

Δεν θα σταθώ μόνο στο συμβάν, αλλά στην αντιμετώπιση του Νόρις, τον αφιλτράριστο Νόρις. Διότι δεν έπεσε σε καμία παγίδα από τις ερωτήσεις. Λέγεται αγώνας, είπε. Η κίνηση για προσπέρασμα ήταν κάτι που μπορούσε να συμβεί, είπε. Και δεν έχει άδικο. Έτσι σκέφτονται οι racers, δεν κάνουν πίσω ακόμα και με τους teammate τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Προφανώς και ξέρει πως είναι λάθος, αλλά δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν (πέρα από την ομάδα και τον Όσκαρ) επειδή πήγε για μία προσπέραση, και εκεί είναι η διαφορά των πρωταθλητών.

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Ήρθε όμως η ώρα να περάσουμε στον Λιούις Χάμιλτον. Δεν ξέρω αν θα τρέξει με το ίδιο σετ μαλακής γόμας ελαστικών στο Τέξας, όμως πήρε πάνω την ευθύνη του για τα πάντα. Για τις κακές κατατακτήριες, για την επιλογή να ξεκινήσει με τη μεσαία γόμα, για το ότι η SF-26 δεν ήταν ευγενική με τα ελαστικά της, για το ότι δεν μπήκε στα pits στο VSC, ένα σημείο που ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη (περισσότερα στην εκπομπή pole position), για το ότι άλλαξε η στρατηγική του σε δύο pit stop και μετά σε ένα pit stop.

Μόνο για τη ξηρασία στους τίτλους από το 2008 δεν ζήτησε συγγνώμη ο Χάμιλτον. Βέβαια τα περισσότερα τα είπε η Ferrari για τον Βρετανό και όχι ο ίδιος, δεν έδωσε συνεντεύξεις μετά το GP. Τα λόγια του που έχουμε είναι η συγγνώμη για τη στρατηγική μετά το VSC. Το πήρε όλο πάνω του, δεν είπε «τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα», δεν είπε «θα τα πούμε στο γκαράζ», σαν να λειτούργησε αυτόνομα, μόνος σε μία ομάδα που απλά είχε ρόλο παρατηρητή. Όλα αυτά άσχετα αν φταίει απόλυτα ή όχι. Γιατί να φτάσουν σε αυτό το σημείο Ferrari και Χάμιλτον; Είναι πρωτοφανές να βλέπεις αυτό το διαχωρισμό, σαν τον έναν να μην χρειάζεται τον άλλο.

Βέβαια μία μικρή απόφαση, όπως το να άφηναν τον Χάμιλτον μπροστά από τον Λεκλέρ μετά το πρώτο pit stop ώστε να εξασφαλίσει το βάθρο. Έτσι κι αλλιώς θα επέστρεφε τη θέση αργότερα, αλλά Ferrari είσαι.

Headed home, thank you for the love Singapore 🖤🇸🇬✈️ https://t.co/rEM6wYrie7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 11, 2026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.