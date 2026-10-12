Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Σιγκαπούρης που κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με μία κυρίαρχη εμφάνιση στη Μαρίνα Μπέι.

Σε ένα τριήμερο που είχαμε και Αγώνα Σπριντ είδαμε τον Ολλανδό και πάλι να είναι στην κορυφή, ενώ για μία ακόμη φορά η Mercedes F1 δεν κατάφερε να παλέψει για τη νίκη. Από την άλλη είχαμε για μία ακόμη φορά ευτράπελα στη Scuderia Ferrari σε έναν αγώνα που πήρε πολύτιμους βαθμούς ώστε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Σιγκαπούρη. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.