Η FIA παραδέχτηκε ότι ανθρώπινο λάθος επηρέασε την απόδοση κάποιων μονοθεσίων στο SQ1 και σε συνδυασμό με το πρόβλημα στη χρονομέτρηση, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από τις ομάδες.

Οι κατατακτήριες του Σπριντ στη Σιγκαπούρη δεν σημαδεύτηκαν μόνο από την κόκκινη σημαία και τη σύγχυση στους χρόνους. Ένα ανθρώπινο λάθος στη διεύθυνση αγώνα άφησε ορισμένους οδηγούς χωρίς την πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια του Overtake Mode μετά την επανεκκίνηση του SQ1, δημιουργώντας άνισες συνθήκες στη μάχη για μια θέση στο grid του Σπριντ. Η FIA αναγνώρισε το περιστατικό και απολογήθηκε, διευκρινίζοντας ότι ήταν ανεξάρτητο από τη δυσλειτουργία της χρονομέτρησης.

Χωρίς Overtake Mode μετά την κόκκινη σημαία

Το πρώτο σκέλος διακόπηκε για να απομακρυνθούν θραύσματα από την εμπρός πτέρυγα της Cadillac του Σέρχιο Πέρεζ. Όταν η διαδικασία συνεχίστηκε, το Overtake Mode, που ήταν κανονικά διαθέσιμο στις κατατακτήριες, δεν επανενεργοποιήθηκε από τη διεύθυνση αγώνα. Αρκετοί οδηγοί ανέφεραν ότι τα αυτοκίνητά τους δεν απέδιδαν την αναμενόμενη ισχύ, χωρίς η αιτία να βρίσκεται στα ίδια τα μονοθέσια.

Όταν έγινε αντιληπτό το λάθος, το σύστημα ενεργοποιήθηκε για μόλις 27 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απενεργοποιήθηκε ξανά. Αυτό δεν αποκατέστησε την ισοτιμία, αφού η επίδραση εξαρτήθηκε από το πότε έκανε κάθε οδηγός την προσπάθειά του και σε ποιο σημείο της πίστας βρισκόταν. Όσοι είχαν γράψει χρόνο πριν από τη διακοπή είχαν κανονικά διαθέσιμη την πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ άλλοι διεκδικούσαν την πρόκριση χωρίς αυτήν.

Η FIA παραδέχτηκε ότι το λάθος επηρέασε την απόδοση ορισμένων αυτοκινήτων, επισημαίνοντας ότι τα SQ2 και SQ3 δεν επηρεάστηκαν. Η διευκρίνιση είναι σημαντική, αλλά δεν αναιρεί όσα συνέβησαν στο στάδιο που καθόρισε ποιοι οδηγοί θα συνέχιζαν.

Οι αντιδράσεις και αίτημα της Williams

Σύμφωνα με το Motorsport.com, ιδιαίτερα επηρεάστηκαν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο Λανς Στρολ και οι δύο Williams των Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ, που αποκλείστηκαν στο SQ1. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα προκρίνονταν χωρίς το λάθος, αλλά θέτει σαφές ζήτημα αγωνιστικής ισοτιμίας.

Η Williams ζήτησε να συμμετάσχουν και τα 22 μονοθέσια στο SQ2, ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί από κοινή βάση. Οι αγωνοδίκες δεν αποδέχτηκαν το αίτημα, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν βέβαιοι ότι οι κανονισμοί τους έδιναν την απαιτούμενη δυνατότητα. Η εναλλακτική για επανάληψη του SQ1 επίσης δεν προχώρησε, λόγω έλλειψης διαθέσιμων σετ ελαστικών.

Ο διευθυντής μονοθέσιων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, συναντήθηκε με τις επηρεαζόμενες ομάδες και οδηγούς. Williams και Racing Bulls εμφανίζονταν ιδιαίτερα ενοχλημένες, χωρίς όμως να σχεδιάζουν να κάνουν ένσταση, ενώ η Aston Martin διατηρούσε ανοικτές τις επιλογές της.

Πρόβλημα και στη χρονομέτρηση

Παράλληλα, το σύστημα χρονομέτρησης της Formula One Management δεν κατέγραφε σωστά ορισμένους γύρους στο SQ1. Οδηγοί και ομάδες δεν είχαν αξιόπιστη εικόνα για την κατάταξη και το αν είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση. Τα δύο προβλήματα είχαν διαφορετική προέλευση. Η FIA ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του Overtake Mode, ενώ η χρονομέτρηση αφορούσε σύστημα της Formula One Management. Το πρώτο επηρέαζε την απόδοση στην πίστα· το δεύτερο δυσκόλευε την αποτύπωση του αποτελέσματος. Η σύμπτωσή τους επιδείνωσε την αναστάτωση.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά το πρόβλημα στη διαχείριση των μονάδων ισχύος που προκάλεσε καθυστέρηση στη Σεπάνγκ. Επαναφέρει έτσι τη συζήτηση για την αξιοπιστία των κεντρικών συστημάτων από τα οποία εξαρτάται η Formula 1. Η FIA απέδωσε το συμβάν σε ανθρώπινο λάθος, χωρίς ένδειξη σκόπιμης παρέμβασης. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα αποτρέπεται η επανάληψή του και πώς θα αποκαθίσταται η ισοτιμία όταν έχει ήδη επηρεαστεί το αποτέλεσμα. Η απολογία αναγνωρίζει την ευθύνη, αλλά δεν επιστρέφει στους αποκλεισμένους οδηγούς τη χαμένη ευκαιρία.

