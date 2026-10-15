Ο Άλεξ Άλμπον σχολιάζει την ασυνήθιστα μεγάλη αντοχή της μαλακής γόμας στη Σιγκαπούρη και συνδέει το φαινόμενο με τις αυξημένες πιέσεις και την ενεργή αεροδυναμική των μονοθεσίων του 2026.

Η μαλακή γόμα συνήθως συνδέεται με την αναζήτηση υψηλής πρόσφυσης, όχι με την κάλυψη μεγάλου μέρους ενός Grand Prix χωρίς σημαντική πτώση της απόδοσης. Στη Σιγκαπούρη, όμως, ο Άλεξ Άλμπον παρατήρησε μια διαφορετική εικόνα: ένα ελαστικό που διατηρούσε την αποτελεσματικότητά του για περισσότερους γύρους από όσους περίμενε.

Ο οδηγός της Williams περιέγραψε τη συμπεριφορά της μαλακής γόμας ως ασυνήθιστα σταθερή, εκτιμώντας ότι οι αυξημένες πιέσεις των πίσω ελαστικών και οι απαιτήσεις της ενεργής αεροδυναμικής συμβάλλουν σε αυτή την εικόνα.

«Έμοιαζε περισσότερο με σκληρό ελαστικό»

Στη Σιγκαπούρη, η Pirelli διέθεσε τις γόμες C3, C4 και C5, με την C5 να αποτελεί τη μαλακή επιλογή του τριημέρου. Η αντοχή της ήταν ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή του Άλμπον, καθώς συνδύαζε καλή πρόσφυση με μεγάλη διάρκεια ζωής. «Το μαλακό ελαστικό ήταν πολύ καλό σε αυτόν τον αγώνα, σχεδόν υπερβολικά καλό. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να μπορεί να κάνει τόσους γύρους και να είναι τόσο σταθερό. Έμοιαζε περισσότερο με σκληρό ελαστικό παρά με μαλακό».

Η παρατήρησή του δεν αφορά την έλλειψη ταχύτητας. Αντίθετα, περιγράφει μια μαλακή γόμα που μπορούσε να προσφέρει απόδοση χωρίς να εμφανίζει την αναμενόμενη υποχώρηση έπειτα από ένα μεγάλο σκέλος.

Ο ρόλος των πιέσεων στα πίσω ελαστικά

Ο Άλμπον αποδίδει μέρος αυτής της συμπεριφοράς στις αυξημένες πιέσεις των πίσω ελαστικών. Κατά την εκτίμησή του, η μαλακή γόμα προσφέρει περισσότερη πρόσφυση σε αυτές τις συνθήκες και επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας στην επιφάνειά της. Ο οδηγός της Williams συνδέει τις υψηλές πιέσεις με τις απαιτήσεις που δημιουργεί το straight mode, δηλαδή η διαμόρφωση μειωμένης αεροδυναμικής αντίστασης στις ευθείες. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος θα μπορούσε να αφήσει το μονοθέσιο σε διαμόρφωση υψηλότερου αεροδυναμικού φορτίου, αυξάνοντας την καταπόνηση των ελαστικών.

Στην ερμηνεία του Άλμπον, οι απαιτήσεις αυτές επηρεάζουν τις πιέσεις λειτουργίας και, μέσω αυτών, τη συμπεριφορά των διαθέσιμων γομών. Έτσι, η επιλογή που θεωρητικά προορίζεται για μικρότερα σκέλη μπορεί να αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Πώς αλλάζουν οι επιλογές στρατηγικής

Όταν η μαλακή γόμα διατηρεί την απόδοσή της για τόσο μεγάλο διάστημα, αλλάζει και η ισορροπία ανάμεσα στις επιλογές των ομάδων. Δεν αποτελεί μόνο μια λύση υψηλής πρόσφυσης για λίγους γύρους, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό αγωνιστικό ελαστικό. Στη Σιγκαπούρη, η εικόνα που περιέγραψε ο Άλμπον περιόριζε το κίνητρο για τη χρήση της σκληρής γόμας. Εάν ένα μαλακό ελαστικό προσφέρει ταυτόχρονα ταχύτητα και αντοχή, το πλεονέκτημα μιας πιο συντηρητικής επιλογής γίνεται λιγότερο ξεκάθαρο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε επικριτικός και απέναντι στο straight mode, υποστηρίζοντας ότι μια βλάβη του συστήματος θα έθετε ούτως ή άλλως σε αμφισβήτηση τη συνέχιση του αγώνα για το συγκεκριμένο μονοθέσιο. Οι παρατηρήσεις του αναδεικνύουν τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην αεροδυναμική, στα ελαστικά και στη στρατηγική. Στα μονοθέσια του 2026, η συζήτηση για το πόσο αντέχει μια γόμα δεν περιορίζεται στο ίδιο το ελαστικό: αφορά και τις συνθήκες υπό τις οποίες καλείται να λειτουργήσει.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.