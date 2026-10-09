Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες του Σπριντ στη Σιγκαπούρη, μπροστά από τους Τζορτζ Ράσελ και Σαρλ Λεκλέρ - αλλά με έναν αστερίσκο.

Ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε τον τόνο στις κατατακτήριες του Σπριντ του GP Σιγκαπούρης στη Marina Bay, σημειώνοντας χρόνο 1:31.156 και αφήνοντας τον Τζορτζ Ράσελ 120 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Ο οδηγός της Red Bull ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην κορυφή, όμως η pole δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί: βρίσκεται υπό έρευνα για περιστατικό με τον Λιούις Χάμιλτον στο SQ1, όταν στην πίστα είχαν εμφανιστεί κίτρινες σημαίες.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE FIRST #F1SPRINT IN SINGAPORE!! 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/EMFTWknJRN October 9, 2026

Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέλαβε την τρίτη θέση με 1:31.399, σε απόσταση 243 χιλιοστών από τον Φερστάπεν. Πίσω από τον οδηγό της Ferrari ακολούθησαν οι δύο McLaren, με τον Όσκαρ Πιάστρι τέταρτο και τον Λάντο Νόρις πέμπτο.

Η διαδικασία είχε δύο σημαντικές διακοπές στον ρυθμό της. Η πρώτη προκλήθηκε από το ατύχημα του Σέρχιο Πέρες και τα θραύσματα που άφησε στην πίστα η Cadillac του. Η δεύτερη οφειλόταν σε προβλήματα του συστήματος χρονομέτρησης, τα οποία δημιούργησαν σύγχυση γύρω από την κατάταξη και καθυστέρησαν την έναρξη του SQ2.

Ο Φερστάπεν ταχύτερος, οι αγωνοδίκες θα κρίνουν την πρώτη θέση

Στο τελευταίο σκέλος, οι χρόνοι βελτιώθηκαν αισθητά, με τον Νόρις να κατεβάζει από την αρχή κατά περίπου ένα δευτερόλεπτο την επίδοσή του από το SQ2. Ο Φερστάπεν ήταν τελικά εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο γύρο, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη της διαδικασίας.

Η εκκρεμότητα αφορά όσα συνέβησαν νωρίτερα, μετά το ατύχημα του Πέρες. Ο Ολλανδός πέρασε τον Χάμιλτον στην πίστα σε συνθήκες κίτρινης σημαίας, με τον οδηγό της Ferrari να αναφέρει αμέσως το περιστατικό μέσω της ενδοεπικοινωνίας. Ο Φερστάπεν επικοινώνησε επίσης με τη Red Bull, επιχειρώντας να εξηγήσει τη δική του πλευρά.

Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να εξετάσουν την υπόθεση μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ο Φερστάπεν ενδέχεται να δεχτεί ποινή θέσεων στην εκκίνηση του Σπριντ. Μέχρι την έκδοση απόφασης, το αποτέλεσμα στην κορυφή παραμένει προσωρινό.

And Leclerc goes quickest by 0.019s from Norris 😮 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/zKdH6UTOpF — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Το ατύχημα του Πέρεζ έφερε κόκκινη σημαία

Το SQ1 ξεκίνησε με τα περισσότερα αυτοκίνητα να βγαίνουν γρήγορα στην πίστα, όμως πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισό του δωδεκάλεπτου ο Πέρεζ είχε ατύχημα στη στροφή 4. Αρχικά εμφανίστηκαν κίτρινες σημαίες. Ο Μεξικανός προσπάθησε να επιστρέψει στα pits με την τραυματισμένη Cadillac, αφήνοντας όμως θραύσματα στο οδόστρωμα. Η κατάσταση οδήγησε τελικά στην κόκκινη σημαία, ώστε να καθαριστεί η πίστα.

Η διακοπή βρήκε αρκετούς οδηγούς χωρίς καταγεγραμμένο χρόνο, ανάμεσά τους τους οδηγούς των Red Bull και McLaren. Έτσι, η επανεκκίνηση δημιούργησε ένα συμπιεσμένο χρονικά φινάλε, με τις ομάδες να πρέπει να εξασφαλίσουν έναν έγκυρο γύρο και την πρόκριση. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν επίσης αν χρειαζόταν περαιτέρω διερεύνηση για την προσπάθεια του Πέρες να συνεχίσει με το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, αλλά δεν προχώρησαν την υπόθεση.

Perez has bumped the barriers at Turn 5 💥 Checo's reversed out and got going again but with damage to his front wing #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/e6mqe2DOmz — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Μπέρδεμα στη χρονομέτρηση και καθυστέρηση στο SQ2

Με την επανέναρξη του SQ1, οι βασικοί διεκδικητές πέρασαν στο επόμενο σκέλος. Ωστόσο, τα προβλήματα στη χρονομέτρηση δυσκόλεψαν την εικόνα της κατάταξης και, αρχικά, δεν ήταν σαφές ότι ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο είχε προκριθεί εις βάρος του Άρβιντ Λίντμπλαντ. Μετά τη διόρθωση, εκτός συνέχειας έμειναν οι Λίντμπλαντ, Λανς Στρολ, Άλεξ Άλμπον, Πέρες, Βάλτερι Μπότας και Κάρλος Σάινθ, στις θέσεις 17 έως 22 αντίστοιχα.

Η ανάγκη να αποκατασταθεί το σύστημα προκάλεσε επιπλέον αναμονή. Το SQ2 άρχισε τελικά μόλις λίγα λεπτά πριν από την ώρα στην οποία, βάσει του αρχικού προγράμματος, θα έπρεπε να ολοκληρώνεται το SQ3.

Ο Ράσελ γλίτωσε τον αποκλεισμό και έφτασε στη δεύτερη θέση

Στο δεύτερο σκέλος, οι Λεκλέρ και Χάμιλτον έδωσαν τον αρχικό ρυθμό. Ο Ράσελ, αντίθετα, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς ήταν όγδοος και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δεύτερη προσπάθειά του έπειτα από μπλοκάρισμα των τροχών. Ο Βρετανός βρήκε τον γύρο που χρειαζόταν στην τελευταία του προσπάθεια, ανεβαίνοντας τέταρτος στο SQ2 και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στο τελικό σκέλος. Εκεί βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο, για να ολοκληρώσει τις κατατακτήριες μόλις 0,120 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν.

Η αντιπαράθεση Φερστάπεν–Χάμιλτον είχε και δεύτερο επεισόδιο, αυτή τη φορά με τον οδηγό της Red Bull να αναφέρει πιθανή παρεμπόδιση από τη Ferrari στην τελευταία του προσπάθεια στο SQ2. Εκτός δεκάδας έμειναν οι Φράνκο Κολαπίντο, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Όλιβερ Μπέρμαν, Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Φερνάντο Αλόνσο, στις θέσεις 11 έως 15 αντίστοιχα.

Η κατάταξη παραμένει υπό την επιφύλαξη της απόφασης των αγωνοδικών για τον Φερστάπεν. Ο αγώνας Σπριντ του GP Σιγκαπούρης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας. Οι κατατακτήριες για το Grand Prix θα ακολουθήσουν στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

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