Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στον τέταρτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγη ώρα απέμεινε για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στη Μαρίνα Μπέι για το Grand Prix Σιγκαπούρης. Οι Κατατακτήριες Σπριντ που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και ανέδειξαν τον Μαξ Φερστάπεν ως τον ταχύτερο οδηγό, σε μία διαδικασία με πολύ μικρές διαφορές στις πρώτες θέσεις.

Η διάρκεια του Αγώνα Σπριντ θα είναι 21 γύροι, με τις ομάδες να έχουν περιορισμένες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των ελαστικών σε συνθήκες αγώνα. Πρόκειται μάλιστα για τον πρώτο Αγώνα Σπριντ στην ιστορία του Grand Prix Σιγκαπούρης και τον έκτο και τελευταίο της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ο Φερστάπεν μπροστά από τον Ράσελ

Από την 1η θέση θα ξεκινήσει τον Αγώνα Σπριντ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός σημείωσε χρόνο 1:31,156 και πήρε τη sprint pole με διαφορά μόλις 0,120 δλ. από τον Τζορτζ Ράσελ. Μάλιστα, διατήρησε κανονικά την πρώτη θέση, καθώς οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μην του επιβάλουν ποινή για το προσπέρασμα στον Λιούις Χάμιλτον υπό κίτρινη σημαία στο SQ1.

Δίπλα στον Φερστάπεν θα βρίσκεται ο Ράσελ, ο οποίος επιβεβαίωσε την ταχύτητα της Mercedes με την παλαιότερη προδιαγραφή της W17. Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον Μονεγάσκο να χάνει την πρώτη σειρά για μόλις 0,123 δλ.

Στην 5η θέση θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις και δίπλα του ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, θα ξεκινήσει μόλις 7ος. Ο Ιταλός θα μοιραστεί την τέταρτη σειρά με τον Λίαμ Λόσον της Racing Bulls.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing και ο Πιέρ Γκασλί με Alpine. Αμφότεροι δεν σημείωσαν χρόνο στο SQ3, καθώς οι τελευταίες προσπάθειές τους διαγράφηκαν λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας.

Ο Αγώνας Σπριντ στο Gazzetta

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένος για τις 12:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 11:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.