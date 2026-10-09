Οι αγωνοδίκες του Grand Prix Σιγκαπούρης αποφάσισαν πως ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα δεχθεί ποινή στη θέση εκκίνησής του για τον Αγώνα Σπριντ.

Ο Μαξ Φερστάπεν διατηρεί τη sprint pole για τον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Σιγκαπούρης, καθώς οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μην του επιβάλουν ποινή για το περιστατικό με τον Λιούις Χάμιλτον στις Κατατακτήριες Σπριντ.

Ο Ολλανδός είχε κληθεί ενώπιον των αγωνοδικών επειδή προσπέρασε τη Ferrari του Χάμιλτον σε περιοχή όπου υπήρχε μονή κίτρινη σημαία. Μετά την εξέταση των δεδομένων, της τηλεμετρίας, του βίντεο, των team radio και των onboard πλάνων, οι αγωνοδίκες έκριναν ότι υπήρξε παραβίαση του κανονισμού, αλλά αποφάσισαν πως οι ιδιαίτερες συνθήκες του περιστατικού δεν δικαιολογούσαν την επιβολή ποινής.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Γιατί δεν τιμωρήθηκε ο Φερστάπεν

Το συμβάν σημειώθηκε ενώ ο Φερστάπεν έβγαινε από τη στροφή 7 σε γρήγορο γύρο. Μπροστά του βρισκόταν ο Χάμιλτον, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την προσέγγιση της Red Bull Racing και, αφού πέρασε τη στροφή, επιβράδυνε και κινήθηκε προς τα δεξιά ώστε να βγει από την αγωνιστική γραμμή. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκε μονή κίτρινη σημαία. Ο Φερστάπεν άφησε άμεσα το γκάζι και εγκατέλειψε την προσπάθειά του, όμως λόγω της σημαντικής διαφοράς ταχύτητας πέρασε τον Χάμιλτον πριν από τη στροφή 8, ενώ και οι δύο βρίσκονταν ακόμη στην περιοχή της κίτρινης σημαίας.

Η τηλεμετρία επιβεβαίωσε ότι περίπου 40 μέτρα πριν εισέλθει στο συγκεκριμένο sector ο Φερστάπεν είχε αφήσει πλήρως το γκάζι. Ο Χάμιλτον είχε ήδη μειώσει την ταχύτητά του κάτω από τα 60 χλμ/ώρα, ενώ ο Ολλανδός είχε ξεκινήσει και να φρενάρει.

Οι αγωνοδίκες σημείωσαν επίσης ότι η ταχύτητα του Φερστάπεν στο σημείο του προσπεράσματος ήταν περίπου 70 χλμ/ώρα χαμηλότερη σε σχέση με αντίστοιχο σημείο ενός κανονικού γρήγορου γύρου του. Ο Φερστάπεν εξήγησε ότι για να αποφύγει πλήρως το προσπέρασμα θα έπρεπε να φρενάρει πολύ απότομα, κάτι που κατά την άποψή του θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση. Οι αγωνοδίκες δέχθηκαν ότι ο Φερστάπεν αντέδρασε σωστά στην κίτρινη σημαία, μειώνοντας άμεσα ταχύτητα, και έκριναν ότι το προσπέρασμα ήταν συνέπεια της πολύ μεγάλης διαφοράς ταχύτητας ανάμεσα στα δύο μονοθέσια.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι τυπικά παραβιάστηκε ο κανονισμός που απαγορεύει τα προσπεράσματα υπό κίτρινη σημαία, δεν επιβλήθηκε ποινή. Ο Φερστάπεν κρατά επομένως την πρώτη θέση στην εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ στη Σιγκαπούρη.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.