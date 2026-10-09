O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι πριν τη μάχη της sprint pole.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης, ο 17ος αγώνας της Formula 1 στο 2026, ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να πάρουν μια πρώτη γεύση από τα μονοθέσια και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Η διαδικασία ήταν κρίσιμης σημασίας, μιας και ήταν η μόνη ευκαιρία των ομάδων να πάρουν δεδομένα πριν τις πρώτες κατατακτήριες του τριημέρου. Με δεδομένο πως ο αγώνας της Κυριακής θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων, οι συνθήκες πίστας και αέρα δεν ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτικές.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

O Ράσελ ελέγχει το ρυθμό

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Σιγκαπούρης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός της Mercedes F1 με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:32,274 και πήρε την 1η θέση με επιβλητικό τρόπο. Ο Βρετανός αγωνίζεται αυτό το τριήμερο με την W17 δίχως το πακέτο αναβαθμίσεων της Μαλαισίας.

Στη 2η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον οδηγό της Mercedes, με την SF-26 να πατάει καλά στη Μαρίνα Μπέι. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος ήταν 0,273 δλ μακριά από την κορυφή. Στις θέσεις 4 και 5 ήταν οι Λιούις Χάμιλτον και Όσκαρ Πιάστρι.

Οι Μαξ Φερστάπεν και Κίμι Αντονέλι είχαν διαφορετική στρατηγική βάζοντας τη μεσαία γόμα ελαστικών σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους, κάτι το ποίο θα παίξει ρόλο στη συνέχεια του τριημέρου. Ο Ίσακ Χατζάρ πήρε την 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Πιερ Γκασλί με Alpine και Λίαμ Λόσον με Racing Bulls.

Τα ελαστικά έδωσαν μια ιδιαίτερη εικόνα στη διαδικασία. Οι οδηγοί έκαναν πάνω από έναν γρήγορο γύρο, κάτι το οποίο σημαίνει πως θα τους δούμε να πιέζουν αργότερα στις κατατακτήριες σπριντ. Παράλληλα, ήταν εμφανές πως η μαλακή γόμα έχει μεγάλη διαφορά απόδοσης από τη μεσαία γόμα της Pirelli.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 15:30 ώρα Ελλάδος με τις Κατατακτήριες Σπριντ. Συντονιστείτε από τις 15:15 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.