Η FIA εντόπισε το πρόβλημα που προκάλεσε το χάος στη Μαλαισία

Η FIA ολοκλήρωσε την έρευνα για τη Μαλαισία, διατηρεί την προσωρινή λύση για τη Σιγκαπούρη και ετοιμάζει νέα αναβάθμιση του λογισμικού πριν από τον αγώνα στο Όστιν.

Η FIA ολοκλήρωσε την έρευνα για το πρόβλημα λογισμικού που προκάλεσε την ακινητοποίηση πολλών μονοθεσίων πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Ενόψει του Grand Prix Σιγκαπούρης, η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την προσωρινή διόρθωση που εφαρμόστηκε στη Σεπάνγκ, εφόσον αναμένονται ανάλογες καιρικές συνθήκες. Μια επιπλέον αναβάθμιση του λογισμικού για αγώνες υπό βροχή θα ακολουθήσει πριν από το Grand Prix ΗΠΑ, στις 25 Οκτωβρίου.

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Το περιστατικό ανέδειξε μια αδυναμία στη διαχείριση της ηλεκτρικής ισχύος των μονάδων ισχύος του 2026, η οποία εκδηλώθηκε στις πολύ χαμηλές ταχύτητες πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Η διερεύνηση επικεντρώθηκε τόσο στην αιτία της δυσλειτουργίας όσο και στις διαδικασίες δοκιμών, με τη FIA να προαναγγέλλει στενότερη συνεργασία με ομάδες, κατασκευαστές και τον προμηθευτή της τυποποιημένης ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου.

Πώς προκλήθηκε η απώλεια ισχύος

Σύμφωνα με τα ευρήματα της FIA, το πρόβλημα συνδεόταν με τον περιορισμό της ηλεκτρικής ισχύος στα 250 kW για συνθήκες βροχής. Σε συγκεκριμένα τμήματα της πίστας, ο συνδυασμός αυτού του περιορισμού και των χαμηλών στροφών του κινητήρα προκάλεσε μεγαλύτερη απώλεια ισχύος από την προβλεπόμενη.

«Η εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα μονοθέσια, τα οποία κινούνταν με χαμηλές στροφές κινητήρα σε συγκεκριμένα τμήματα της πίστας όπου εφαρμοζόταν ο περιορισμός ισχύος των 250 kW, παρουσίασαν απώλεια ισχύος πέρα από την αρχική πρόθεση, η οποία δεν μπορούσε να αποκατασταθεί μέσα σε αυτά τα τμήματα», εξήγησε η ομοσπονδία.

Το σφάλμα του λογισμικού «κλείδωνε» το ηλεκτρικό σύστημα στα πιο αργά σημεία. Χωρίς την ηλεκτρική υποστήριξη που καλύπτει την καθυστέρηση απόκρισης του turbo, το πάτημα του γκαζιού δεν έδινε στους οδηγούς την αναμενόμενη επιτάχυνση.

Προσωρινή λύση στη Σιγκαπούρη, αναβάθμιση στο Όστιν

Στη Σεπάνγκ, η FIA αντέδρασε με επείγουσα ενημέρωση λογισμικού, η οποία διανεμήθηκε σε όλες τις ομάδες και στους κατασκευαστές για εγκατάσταση πριν από την επανεκκίνηση. Η παρέμβαση ήρε τους περιορισμούς που συνδέονταν με το όριο των 250 kW στα συγκεκριμένα μικρά τμήματα της πίστας όπου παρουσιαζόταν η δυσλειτουργία.

Η ίδια διαμόρφωση θα επανέλθει στη Σιγκαπούρη αν αναμένονται αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια, πριν από τον αγώνα στο Όστιν, θα διατεθεί η πρόσθετη αναβάθμιση του λογισμικού για βρεγμένο οδόστρωμα.

«Η διαμόρφωση που εφαρμόστηκε στη Σεπάνγκ θα επανενεργοποιηθεί για το Grand Prix Σιγκαπούρης, εφόσον αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, μια νέα ενημέρωση του λογισμικού για συνθήκες βροχής θα διατεθεί για το Grand Prix ΗΠΑ στις 25 Οκτωβρίου», ανέφερε η FIA.

Τι είχε δοκιμαστεί και τι αλλάζει

Ο Νικόλας Τομπάζης είχε εξηγήσει μετά τον αγώνα ότι οι περιορισμένες ευκαιρίες δοκιμών σε βρεγμένη πίστα δυσκόλεψαν την επαρκή αξιολόγηση του λογισμικού. Η FIA διευκρίνισε τώρα ότι είχαν πραγματοποιηθεί δοκιμές στις εναρκτήριες περιόδους ελεύθερων δοκιμών των Grand Prix Βελγίου και Ολλανδίας, χωρίς να εμφανιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η κρίσιμη διαφορά στη Μαλαισία ήταν η παρατεταμένη κίνηση με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι προηγούμενες δοκιμές δεν είχαν αναδείξει τη δυσλειτουργία που εκδηλώθηκε σε αυτές τις συνθήκες. Η έρευνα εισηγήθηκε μέτρα για την ενίσχυση των δοκιμών και της επαλήθευσης του λογισμικού. Η FIA θα συνεργαστεί με τις ομάδες, τους κατασκευαστές μονάδων ισχύος και τον προμηθευτή της τυποποιημένης ECU, αξιοποιώντας ανεξάρτητη αξιολόγηση και ανταλλαγή τεχνικών ευρημάτων.

Ο Τομπάζης είχε ήδη δηλώσει ότι το συγκεκριμένο σφάλμα μπορεί να αποτραπεί, επισημαίνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα των νέων μονάδων ισχύος: «Μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά; Για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ναι. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, όχι. Θα κάνουμε, φυσικά, ό,τι μπορούμε για να το αποφύγουμε».

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.