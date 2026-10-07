Cyclon: Προηγμένη λίπανση κινητήρων με τέσσερις νέες σειρές προϊόντων

H Cyclon δημιούργησε νέες σειρές λιπαντικών για τους κινητήρες όλων των οχημάτων, μετά από εκταταμένη έρευνα στα επιστημονικά εργαστήρια αλλά και δοκιμές στους αγώνες.

Η Cyclon, μέλος του Ομίλου Motor Oil, διαθέτει βαθιά εξειδίκευση στον σύνθετο κόσμο των λιπαντικών και μέσα από την έρευνα και την καινοτομία, δημιουργεί τις εξελίξεις στη μείωση των τριβών των κινούμενων μερών των κινητήρων. Ταυτόχρονα δοκιμάζει τα προϊόντα της στις ακραίες συνθήκες λειτουργίας των κινητήρων στο πλαίσιο διεθνών αγώνων, πιστοποιώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τα κορυφαία αντιτριβικά χαρακτηριστικά τους.

Η Cyclon έχει εδραιωθεί ως ηγέτιδα εταιρεία με διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες και αξιοποιεί τη διεθνή της εμπειρία ώστε να ενσωματώνει τις νεότερες εξελίξεις των λιπαντικών σε όλο στο εύρος των προϊόντων της.

Η κορυφαία τεχνογνωσία της Cyclon συμπυκνώνεται πλέον στις νέες σειρές λιπαντικών της, οι οποίες σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των οχημάτων, ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης. Καλύπτουν μάλιστα τόσο τους κινητήρες νέας τεχνολογίας με προηγμένα χαρακτηριστικά και εξειδικευμένες απαιτήσεις λίπανσης, όσο και τους παλιότερους, που έχουν ήδη διανύσει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι κατηγορίες των λιπαντικών αυτών διαμορφώνονται πλέον σε τέσσερις βασικές σειρές:

Συνθετικά λιπαντικά νέας τεχνολογίας, σχεδιασμένα να πληρούν τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές και εγκρίσεις των κατασκευαστών (OEMs) για τους σύγχρονους κινητήρες.

Η σειρά για τους επαγγελματίες του χώρου, όπως συνεργεία και στόλους οχημάτων. Στηρίζεται στη μακρά τεχνογνωσία της Cyclon στη λίπανση και εγγυάται αξιόπιστη προστασία και σταθερά υψηλή ποιότητα.

Λιπαντικά με αναγεννημένες ή βιολογικής προέλευσης πρώτες ύλες, για όσους θέλουν να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Λιπαντικά για κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα και για οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας, που βοηθούν στη μακροζωία του κινητήρα.

Τεχνολογία TriboACT®

Στη νέα γενιά προϊόντων αξιοποιείται η τεχνολογία TriboACT®, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από έρευνα στον τομέα της τριβολογίας, της επιστήμης που μελετά την τριβή, τη φθορά και τη λίπανση των κινούμενων μερών. Η τεχνολογία δοκιμάστηκε και σε αγωνιστικές συνθήκες, όπου οι κινητήρες λειτουργούν στα όριά τους.

Με τις σειρές EVO, PRO, ECO και MAX, η Cyclon καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τις αυστηρές προδιαγραφές των νέων κινητήρων και τις απαιτήσεις των στόλων μέχρι την περιβαλλοντική ευαισθησία και τη φροντίδα των πιο έμπειρων οχημάτων.