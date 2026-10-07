Με τη νίκη του στο Grand Prix Μπαχρέιν, ο Μαξ Φερστάπεν έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ήδη εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα του στη Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε στο Grand Prix Μπαχρέιν να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη. Μάλιστα το κατάφερε με μία κυρίαρχη εμφάνιση, παρότι έχασε στην εκκίνηση την πρωτοπορία από τους δύο οδηγούς της Mercedes F1.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull Racing έχει πλέον κατακτήσει τουλάχιστον μία νίκη σε 11 διαδοχικές σεζόν, από το 2016 έως και το 2026. Έτσι ξεπέρασε τον Αλέν Προστ, ο οποίος είχε σημειώσει τουλάχιστον μία νίκη σε δέκα συνεχόμενες χρονιές από το 1981 έως το 1990.

Μόνο δύο έχουν μεγαλύτερο σερί

Μπροστά από τον Φερστάπεν βρίσκονται πλέον μόνο δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της Formula 1. Ο Μίκαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον μοιράζονται το απόλυτο ρεκόρ, έχοντας πετύχει τουλάχιστον μία νίκη σε 15 συνεχόμενες σεζόν.

Ο Σουμάχερ διατήρησε το δικό του σερί από το 1992 έως το 2006, ενώ ο Χάμιλτον έκανε το ίδιο από το 2007 έως το 2021. Ο Βρετανός μάλιστα κέρδισε ξανά το 2024 και το 2026, όμως η χωρίς νίκη σεζόν του 2022 είχε ήδη διακόψει το ιστορικό του σερί.

Για τον Φερστάπεν, η αφετηρία ήταν το GP Ισπανίας του 2016, όταν κέρδισε στην πρώτη του εμφάνιση με τη Red Bull Racing και έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία της Formula 1. Έκτοτε δεν έχει ολοκληρώσει καμία σεζόν χωρίς να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η φετινή νίκη άργησε περισσότερο από ό,τι είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Όμως με τη Σεπάνγκ διατήρησε ζωντανό ένα σερί που πλέον τον αφήνει μόνο πίσω από Χάμιλτον και Σουμάχερ.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.