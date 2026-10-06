Η πρώτη νίκη της Red Bull Racing στο 2026 δια χειρός Μαξ Φερστάπεν της έχει δώσει έναν νέο αέρα αισιοδοξίας ενόψει των επόμενων αγώνων της Formula 1.

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στη Σεπάνγκ δεν ήταν απλώς η πρώτη της Red Bull Racing στη φετινή σεζόν. Ήταν και η ισχυρότερη έως τώρα ένδειξη ότι η RB22 έχει κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, με την αυστριακή ομάδα να στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σιγκαπούρη με αισθητά μεγαλύτερες προσδοκίες.

Έχοντας πλέον ένα μονοθέσιο-νικητή, στις τάξεις της αυστριακής ομάδας αναμένεται να αλλάξει η προσέγγιση των αγωνιστικών τριημέρων.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Νέα δεδομένα στη Σιγκαπούρη

Η Red Bull Racing παρουσίασε σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο Αζερμπαϊτζάν και έκτοτε η αγωνιστική της εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά. Στο Μπακού ο Φερστάπεν έχασε τη νίκη για μόλις 0,196 δευτερόλεπτα από τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ στη Σεπάνγκ κυριάρχησε στις κατατακτήριες και στη συνέχεια κέρδισε τον αγώνα.

Ο Μεκίς παραδέχθηκε ότι ακόμη και η ίδια η Red Bull αιφνιδιάστηκε από την πραγματική σειρά δυναμικότητας στη Μαλαισία, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν.

«Μείναμε έκπληκτοι από τη σειρά δυναμικότητας στη Μαλαισία. Από τη μία πλευρά, επιβεβαιώνει τη θετική τάση που έχουμε δει στη Μόντσα, τη Μαδρίτη και το Μπακού. Προσθέτουμε λίγη απόδοση σε κάθε αγώνα και αυτό είναι πολύ θετικό», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, όμως, ο Γάλλος επισήμανε ότι η υψηλή θερμοκρασία, η τραχιά επιφάνεια της Σεπάνγκ και η χάραξη της πίστας ενδέχεται να έβγαλαν αρκετά μονοθέσια εκτός του ιδανικού παραθύρου λειτουργίας τους: «Υπήρχαν άλλοι παράγοντες που επηρέασαν αυτό που είδαμε στη Μαλαισία; Πιθανώς. Με την ακραία ζέστη, την τραχύτητα της ασφάλτου και τη χάραξη της πίστας, είμαι βέβαιος ότι τα περισσότερα μονοθέσια βρίσκονταν εκτός του ιδανικού παραθύρου λειτουργίας τους. Μπορεί αυτό να επηρέασε τη σειρά δυναμικότητας; Είναι πιθανό. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η Σιγκαπούρη, ελπίζουμε, θα μας ταιριάζει όσον αφορά την απόδοσή μας στις αργές στροφές. Το τι θα κάνουν οι αντίπαλοί μας είναι πολύ δύσκολο να το γνωρίζουμε».

Σίγουρος για το βάθρο, πιο προσεκτικός για τη νίκη

Η αυτοπεποίθηση της Red Bull δεν βασίζεται μόνο στη νίκη της Σεπάνγκ. Η RB22 έχει παρουσιάσει σαφή ανοδική πορεία στους τελευταίους αγώνες, με τον Φερστάπεν να βρίσκεται επανειλημμένα στη μάχη των πρώτων θέσεων.

Ο Μεκίς θεωρεί πλέον ρεαλιστικό να περιμένει ότι η ομάδα του θα βρίσκεται σταθερά στη διεκδίκηση του βάθρου και στα επόμενα Grand Prix. Ο αγώνας στη Σιγκαπούρη βέβεια, θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για τους «ταύρους». Πρόκειται εξάλλου και για μία πίστα που ο Φερστάπεν δεν έχει κερδίσει ποτέ.

«Πιστεύω ότι θα είμαστε στη μάχη για το βάθρο στους επόμενους αγώνες, γιατί ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη μάχη εδώ και αρκετούς αγώνες, έξι, επτά ή οκτώ. Επομένως, πιστεύω ότι θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε στη μάχη για τη νίκη; Η Mercedes βρίσκεται ουσιαστικά πάντα στη μάχη για τη νίκη. Έχουμε δει ότι είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να βρίσκεται σταθερά στο ίδιο επίπεδο με τη Mercedes σε όλους τους αγώνες», κατέληξε ο Γάλλος.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.