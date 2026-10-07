Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα από 28.990 ευρώ, με κινητήρα 1,6 T-GDI, υβριδική έκδοση, e-AWD και προηγμένες τεχνολογίες.

Το νέο Kia Seltos κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, σηματοδοτώντας τη δεύτερη γενιά ενός από τα σημαντικότερα SUV της κορεατικής μάρκας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μοντέλο εντάσσεται στην κατηγορία C-SUV και έρχεται στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης από 28.990 ευρώ, έχοντας επανασχεδιαστεί ουσιαστικά σε επίπεδο πλατφόρμας, τεχνολογίας, χώρων και συστημάτων κίνησης.

Η Kia έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή του νέου Seltos στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, με μέρος της εξέλιξης και των δοκιμών να πραγματοποιείται στην Ισπανία και τη Σουηδία. Παράλληλα, η γκάμα διευρύνεται με νέα υβριδική έκδοση, σύστημα e-AWD και τεχνολογίες που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, όπως η λειτουργία Vehicle-to-Load.

Μεγαλύτερες διαστάσεις και περισσότεροι χώροι

Το νέο Seltos βασίζεται στην πλατφόρμα K3 της Kia και έχει μεγαλώσει αισθητά σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το μήκος φτάνει τα 4.430 χλστ., το πλάτος τα 1.830 χλστ. και το ύψος τα 1.600 χλστ., ενώ το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.690 χλστ. Συνολικά είναι κατά 45 χλστ. μακρύτερο και 30 χλστ. φαρδύτερο, με τις αυξημένες διαστάσεις να επιτρέπουν καλύτερη εκμετάλλευση του εσωτερικού.

Το μεγαλύτερο μεταξόνιο προσθέτει 25 χλστ. στον χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών και έως 14 χλστ. για το κεφάλι, ενώ η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ αυξάνεται στα 536 λίτρα κατά VDA. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται σε αναλογία 60:40 και μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την κλίση τους, ενώ το δάπεδο του χώρου αποσκευών διαθέτει δύο επίπεδα.

Σχεδιαστικά, το Seltos ακολουθεί τη φιλοσοφία Opposites United της Kia, υιοθετώντας στοιχεία από τη σχεδιαστική γλώσσα των ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα κατακόρυφα φωτιστικά σώματα με τη φωτεινή υπογραφή Star Map, ενώ στο προφίλ συναντάμε χωνευτές χειρολαβές, έντονους θόλους τροχών και πιο καθαρές επιφάνειες. Οι διαθέσιμοι τροχοί φτάνουν έως τις 19 ίντσες.

Βενζίνη και υβριδικό με e-AWD

Στην ευρωπαϊκή αγορά το Kia Seltos θα προσφέρεται με δύο βασικές επιλογές συστημάτων κίνησης. Η συμβατική έκδοση χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων T-GDI, με απόδοση 180 ίππων και 265 Nm ροπής. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα υβριδική έκδοση, η οποία χρησιμοποιεί κινητήρα 1,6 λίτρων GDI και θα διατίθεται τόσο σε δικίνητη όσο και σε τετρακίνητη διαμόρφωση. Η πρώτη αποδίδει 154 ίππους, ενώ η έκδοση e-AWD φτάνει τους 178 ίππους. Το σύστημα επιτρέπει ακριβέστερη κατανομή της ροπής και καλύτερη διαχείριση της πρόσφυσης σε απαιτητικές συνθήκες.

Η υβριδική έκδοση εξοπλίζεται επίσης με το Smart Regenerative Braking 3.0, το οποίο μεταβάλλει αυτόματα την ένταση της ανάκτησης ενέργειας με βάση τη ροή της κυκλοφορίας, την κλίση του δρόμου και δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, η λειτουργία Vehicle-to-Load επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από το αυτοκίνητο.

Έμφαση στην άνεση και την ευρωπαϊκή οδική συμπεριφορά

Η εξέλιξη του πλαισίου έχει γίνει με σαφή προσανατολισμό στην άνεση και την προβλέψιμη οδική συμπεριφορά. Η Kia έχει επιλέξει πιο ισορροπημένη φιλοσοφία σε σχέση με τα πιο σπορ μοντέλα της γκάμας της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα κύλισης και στη σταθερότητα.

Η αυξημένη ακαμψία του αμαξώματος, η αναθεωρημένη γεωμετρία της ανάρτησης και οι νέες ρυθμίσεις του συστήματος διεύθυνσης έχουν εξελιχθεί ειδικά για το Seltos. Στις υβριδικές εκδόσεις χρησιμοποιείται πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, ενώ οι αεροδυναμικές παρεμβάσεις έχουν μειώσει τον συντελεστή οπισθέλκουσας στο 0,31 από 0,33 του προηγούμενου μοντέλου.

Ανάλογα με την έκδοση, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τα προγράμματα Eco, Normal και Sport, ενώ το Terrain Mode προσθέτει ειδικές ρυθμίσεις για χιόνι, λάσπη και άμμο. Η στόχευση της Kia είναι σαφής, καθώς το Seltos έχει εξελιχθεί πρωτίστως για να προσφέρει προβλέψιμη συμπεριφορά και υψηλό επίπεδο άνεσης στην καθημερινή χρήση.

Πλήρης ψηφιακή αναβάθμιση

Η καμπίνα ακολουθεί τη σύγχρονη ψηφιακή φιλοσοφία της Kia. Η πανοραμική διάταξη περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη πολυμέσων επίσης 12,3 ιντσών και ξεχωριστό πάνελ 5,3 ιντσών για τον έλεγχο του κλιματισμού. Ο επιλογέας Shift-by-Wire έχει μεταφερθεί στην κολόνα του τιμονιού στις σχετικές εκδόσεις, απελευθερώνοντας περισσότερο χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Στον εξοπλισμό μπορούν να περιλαμβάνονται Head-Up Display 12 ιντσών, ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων, πανοραμική ηλιοροφή, premium ηχοσύστημα Harman Kardon, Digital Key 2 και ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού Over-the-Air. Το ψηφιακό περιβάλλον συμπληρώνεται από φωνητικό βοηθό AI και τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας της Kia.

Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο Seltos διαθέτει εκτεταμένο πακέτο συστημάτων ADAS. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα Forward Collision-Avoidance Assist 2, Lane Following Assist 2, Intelligent Speed Limit Assist, Safe Exit Warning και Surround View Monitor, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις προστίθενται τα Highway Driving Assist 2 και Remote Smart Parking Assist.

Ο Chief Operating Officer της Kia Europe, Sjoerd Knipping, τόνισε ότι το Seltos είναι το δεύτερο σε πωλήσεις μοντέλο της εταιρείας παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η άφιξή του στην Ευρώπη. Η Kia τοποθετεί τη νέα γενιά ως ένα από τα βασικά μοντέλα της στην κατηγορία, συνδυάζοντας συμβατικά και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.

Το νέο Kia Seltos ξεκινά στην ελληνική αγορά από 28.990 ευρώ. Η υβριδική έκδοση θα ακολουθήσει αργότερα με τιμή από 31.490 ευρώ, προσθέτοντας στη γκάμα την επιλογή e-AWD και τις πιο προηγμένες τεχνολογίες του μοντέλου.