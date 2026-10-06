Το κοινό «αγκαλιάζει» την μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου από πλευράς συμμετοχών.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση στο Metropolitan Expo και το κοινό να υποδέχεται με ενθουσιασμό τα πολλά νέα μοντέλα και τις πρεμιέρες της φετινής διοργάνωσης.

Από το πρωί του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής, χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν τα Hall 3 & Hall 4, με έντονη κίνηση στα περίπτερα των εταιρειών και το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει την αξία της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, δεκάδες νέα μοντέλα και σημαντικές πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης αγοράς αυτοκινήτου.

Χαρακτηριστική ήταν και η ικανοποίηση των χιλιάδων επισκεπτών από τον μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων και, κυρίως, από τα πολλά νέα μοντέλα που είχαν τη δυνατότητα να δουν συγκεντρωμένα. Από ηλεκτρικά και υβριδικά μέχρι SUV, αυτοκίνητα πόλης, μοντέλα επιδόσεων και επαγγελματικές προτάσεις, η φετινή έκθεση καλύπτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η κίνηση στα περίπτερα των εταιρειών παρέμεινε συνεχής. Οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα, να μπουν στο εσωτερικό τους, να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να συζητήσουν με τους ανθρώπους των εταιρειών για όσα τους ενδιέφεραν.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, όμως, μόλις ξεκίνησε.

Μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το Metropolitan Expo παραμένει στο επίκεντρο της αυτοκίνησης, με νέες παρουσιάσεις, αποκαλύψεις και εκπλήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Όσοι δεν πρόλαβαν το πρώτο Σαββατοκύριακο έχουν ακόμη επτά ημέρες για να επισκεφθούν το Metropolitan Expo και να ζήσουν από κοντά τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Προσοχή: Η επίσημη διάθεση των εισιτηρίων για την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του More.com, στα φυσικά καταστήματα Public και στα ταμεία της Έκθεσης στο Metropolitan Expo. Για την ασφαλή αγορά των εισιτηρίων, το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα παραπάνω επίσημα κανάλια διάθεσης.

Ημέρες Λειτουργίας

3-11 Οκτωβρίου 2026

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00-21:00

Metropolitan Expo | HALL 3 & HALL 4