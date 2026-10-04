Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Σεπάνγκ; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 16ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μάς έδωσαν την πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στον αγώνα των 56 γύρων στη Σεπάνγκ.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Λιούις Χάμιλτον. Οι Κίμι Αντονέλι και Σαρλ Λεκλέρ βρίσκονται στη δεύτερη σειρά, ενώ ακολουθούν οι Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι και Τζορτζ Ράσελ. Η υψηλή φθορά που καταγράφηκε στις ελεύθερες δοκιμές κάνει τη στρατηγική ιδιαίτερα σημαντική, με την Pirelli να μην έχει καν στα βασικά της σενάρια το ένα pit stop.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Στη Σεπάνγκ η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις C2, C3 και C4 ως τη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα αντίστοιχα. Οι διαθέσιμες γόμες διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στους οδηγούς που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του grid.

Ο Φερστάπεν έχει από ένα καινούργιο σετ σκληρής, μεσαίας και μαλακής γόμας. Αντίθετα, ο Χάμιλτον διαθέτει δύο φρέσκα Hard και ένα Soft, ενώ το μοναδικό Medium που έχει κρατήσει είναι χρησιμοποιημένο.

Οι Αντονέλι, Ράσελ, Νόρις και Πιάστρι έχουν από δύο καινούργια σετ Hard και ένα καινούργιο Medium, αλλά κανένα φρέσκο Soft. Ο Λεκλέρ βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση, έχοντας ένα καινούργιο Hard, δύο καινούργια Soft και ένα χρησιμοποιημένο Medium. Αυτό σημαίνει πως τόσο ο Μονεγάσκος όσο και ο Φερστάπεν δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις στρατηγικές που απαιτούν δύο σετ σκληρής γόμας.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Η πρώτη στρατηγική που προτείνει η Pirelli είναι δύο pit stop με τη σειρά Medium-Hard-Hard. Η πρώτη αλλαγή τοποθετείται μεταξύ των γύρων 12 και 18 και η δεύτερη μεταξύ των γύρων 32 και 38. Με βάση τα διαθέσιμα σετ, αποτελεί μία φυσική επιλογή για τις Mercedes και McLaren.

Η δεύτερη επιλογή είναι επίσης δύο αλλαγών, αλλά με εκκίνηση στη Soft. Το πρώτο pit stop για Hard προτείνεται μεταξύ των γύρων 10 και 16 και το δεύτερο στους γύρους 32-38, ξανά για Hard.

Η Pirelli δίνει και μία στρατηγική τριών pit stop. Προβλέπει Soft-Hard-Hard-Medium, με αλλαγές στους γύρους 7-13, 24-30 και 41-47. Η τέταρτη επιλογή επιστρέφει στα δύο pit stop και χρησιμοποιεί και τις τρεις γόμες: Medium-Hard-Soft, με την πρώτη αλλαγή στους γύρους 11-17 και τη δεύτερη στους 34-40.

Η εκτιμώμενη απώλεια ενός pit stop στη Σεπάνγκ είναι 22,5 δευτερόλεπτα. Παρά το σημαντικό κόστος, η υψηλή φθορά έχει οδηγήσει την Pirelli σε σενάρια τουλάχιστον δύο αλλαγών, ενώ ένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας ή VSC μπορεί να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 09:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση στη Σεπάνγκ.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.