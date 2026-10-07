Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται τα αγωνιστικά τριήμερα του MotoGP από το 2027 θα αλλάξει σημαντικά όπως ανακοίνωσε η Dorna.

Σημαντικές αλλαγές στη μορφή των αγωνιστικών τριημέρων ανακοίνωσε το MotoGP για το 2027, με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση να αφορά τον Αγώνα Σπριντ. Από την επόμενη σεζόν, η σειρά εκκίνησης του σπριντ δεν θα προκύπτει πλέον από τις κατατακτήριες του Grand Prix, αλλά από ξεχωριστή διαδικασία που θα πραγματοποιείται την Παρασκευή.

Παράλληλα, αλλάζει πλήρως και ο τρόπος με τον οποίο οι αναβάτες θα προκρίνονται στο Q2 για τον κυριακάτικο αγώνα, ενώ καταργείται και το παραδοσιακό warm-up της Κυριακής. Σύμφωνα με το MotoGP, στόχος είναι να αυξηθεί το αγωνιστικό ενδιαφέρον κάθε περιόδου, διατηρώντας παράλληλα ισορροπημένο τον διαθέσιμο χρόνο στην πίστα για αναβάτες, ομάδες και κατασκευαστές.

Ξεχωριστές κατατακτήριες για τα σπριντ

Με το ισχύον format, οι χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής έχουν διάρκεια μίας ώρας και καθορίζουν τους δέκα αναβάτες που προκρίνονται απευθείας στο Q2. Οι υπόλοιποι συμμετέχουν στο Q1 το Σάββατο, με τους δύο ταχύτερους να συμπληρώνουν τη 12άδα του Q2.

Από το 2027 αυτό το σύστημα καταργείται. Η δεύτερη περίοδος της Παρασκευής θα χωριστεί σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Αρχικά θα πραγματοποιείται η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών διάρκειας 30 λεπτών και στη συνέχεια θα ακολουθούν οι κατατακτήριες σπριντ, όπως στη Formula 1. Η διάρκειά τους θα είναι 15 λεπτά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα καθορίζει αποκλειστικά τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Με αυτόν τον τρόπο, σπριντ και Grand Prix αποκτούν πλέον διαφορετικές κατατακτήριες διαδικασίες και διαφορετικό grid. Σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα, ο συνολικός χρόνος δράσης της συγκεκριμένης περιόδου μειώνεται κατά 15 λεπτά.

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Ολική αλλαγή στις κατατακτήριες δοκιμές

Μεγάλη αλλαγή θα υπάρξει και στις κατατακτήριες για το Grand Prix. Το Σάββατο το FP3 θα έχει διάρκεια μόλις 20 λεπτών αντί για 30, ενώ στη συνέχεια όλοι οι αναβάτες θα συμμετέχουν στο Q1. Δεν θα υπάρχει πλέον απευθείας πρόκριση στο Q2 μέσω των χρόνων της Παρασκευής. Αντίθετα, το Q1 θα λειτουργεί ως η πρώτη φάση των κανονικών κατατακτήριων, με τις 12 θέσεις του Q2 να κρίνονται αποκλειστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή στη φιλοσοφία του format, καθώς μέχρι σήμερα η Παρασκευή είχε άμεση επίδραση στις κατατακτήριες του Grand Prix. Από το 2027, η Παρασκευή θα αποκτήσει ξεχωριστή σημασία λόγω του Αγώνα Σπριντ, ενώ το grid της Κυριακής θα καθορίζεται ανεξάρτητα.

Τέλος, το MotoGP προχωρά και στην κατάργηση του δεκάλεπτου warm-up που πραγματοποιείται το πρωί της Κυριακής πριν από το Grand Prix. Στη θέση του, μετά τους αγώνες των Moto3 και Moto2, το pit lane θα παραμένει ανοικτό για 10 λεπτά, επιτρέποντας στους αναβάτες να πραγματοποιήσουν περισσότερους από έναν γύρους αναγνώρισης πριν πάρουν θέση στο grid.

New weekend format from 2027 🚨 Two grids. Two showdowns. One #MotoGP. Sprint qualifying arrives next season! 🏁🆕 https://t.co/3gKQYna7pL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 7, 2026

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