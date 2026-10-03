Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι έδωσε απαντήσεις για τη Mercedes με τον ταχύτερο χρόνο στο FP3, μπροστά από Μαξ Φερστάπεν και Ισάκ Χατζάρ.

Η Mercedes βρήκε την απάντηση που αναζητούσε στις τελευταίες ελεύθερες δοκιμές πριν από τις κατατακτήριες του GP Μπαχρέιν στη Σεπάνγκ. Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι σημείωσε χρόνο 1:36.302 και βρέθηκε στην κορυφή του FP3, έπειτα από μια Παρασκευή κατά την οποία η ομάδα δεν είχε καταφέρει να φανεί ανταγωνιστική απέναντι σε Ferrari και Red Bull.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας ήταν ο ταχύτερος κατά 0,278 δευτερόλεπτα από τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ ολοκλήρωσε τρίτος με τη δεύτερη Red Bull. Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε το 1-4 για τη Mercedes, όμως έμεινε 0,610 δευτερόλεπτα πίσω από τον νεαρό ομόσταβλό του.

Κόκκινη σημαία από τον Μπέρμαν

Η περίοδος ξεκίνησε με περιορισμένη δραστηριότητα, καθώς οι περισσότερες ομάδες προτίμησαν να κρατήσουν τα προγράμματά τους για το δεύτερο μισό του FP3. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν από τους πρώτους οδηγούς που βγήκαν στην πίστα και χρησιμοποίησε τη σκληρή γόμα, σημειώνοντας 1:37.772.

Οι McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι ήταν αρχικά ταχύτερες με τη μέση γόμα, όμως η εικόνα άλλαξε όταν οι ομάδες πέρασαν στις προσομοιώσεις κατατακτήριων με τη μαλακή. Η πρώτη κόκκινη σημαία του τριημέρου εμφανίστηκε έπειτα από 25 λεπτά, όταν ένα κομμάτι ανθρακονήματος αποκολλήθηκε από το εμπρός δεξί brake duct της Haas του Όλιβερ Μπέρμαν στη στροφή 10.

Η διακοπή διήρκεσε αρκετά λεπτά, μέχρι να απομακρυνθούν τα υπολείμματα από την πίστα. Μετά την επανεκκίνηση, η δράση επιταχύνθηκε, με αρκετούς οδηγούς να περνούν στις μαλακές γόμες για τις τελικές προσπάθειες.

We have a red flag for some debris on track#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/ikCzE4iKqh — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Η Mercedes βρήκε ρυθμό πριν από τις κατατακτήριες

Ο Αντονέλι ανέβηκε αρχικά στην κορυφή με 1:36.924, έχοντας μικρή διαφορά από τον Ράσελ. Ο Λεκλέρ χώρισε προσωρινά τις δύο Mercedes, πριν ο Χατζάρ σημειώσει 1:36.860 και περάσει στην πρώτη θέση με τη Red Bull.

Η απάντηση του Αντονέλι ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Ο Ιταλός κατέβασε τον χρόνο στο 1:36.302, δημιουργώντας διαφορά άνω του μισού δευτερολέπτου από τον Χατζάρ και αφήνοντας τον Φερστάπεν να ολοκληρώσει δεύτερος με 1:36.580. Ο Ράσελ ήταν τέταρτος, μπροστά από τον Λεκλέρ, ο οποίος έκλεισε την πρώτη πεντάδα με διαφορά 0,714 δευτερολέπτων από την κορυφή.

Ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε έκτος με τη δεύτερη Ferrari, ενώ οι McLaren δεν έδειξαν την ίδια δυναμική με τις Mercedes και τις Red Bull. Ο Νόρις ήταν έβδομος, με τον καλύτερο χρόνο του να έχει έρθει με τη μέση γόμα, ενώ ο Πιάστρι ήταν όγδοος και πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Αντονέλι. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το GP Μπαχρέιν θα ξεκινήσουν σήμερα στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

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