O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην εντυπωσιακή Σεπάνγκ.

Το Grand Prix Μπαχρέιν, ο 16ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 που διεξάγεται φέτος στη Μαλαισία ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να γνωρίσουν τη διαδρομή και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Η πίστα ήταν ιδιαίτερα «βρώμικη» και η πρόσφυση σχεδόν ανύπαρκτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των οδηγών ήταν η τελευταία στροφή, στην οποία αρκετοί εξ αυτών δεν «χτύπησαν» ποτέ το apex. Με κάθε γύρο όμως η πίστα στρωνόταν με λάστιχο, κάτι που βελτίωνε την οδηγική εμπειρία. Μικρές εξόδους είδαμε και στη στροφή 4, ένα σημείο όπου οι οδηγοί φρενάρουν πολύ απότομα για μία αργή ανηφορική δεξιά στροφή.

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Θετικό ξεκίνημα για τη Red Bull

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Μπαχρέιν ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing με τη «βαριά» αναβαθμισμένη RB22 σημείωσε το 1:37,520 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την 1η θέση. Η αυστριακή ομάδα ήταν η μόνη που χρησιμοποίησε τη μαλακή γόμα ελαστικών σε όλη τη διαδικασία, κάτι που δείχνει τις προθέσεις της για τη συνέχεια.

Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1. O Βρετανός ήταν 0,383 δλ μακριά από τον Φερστάπεν, όμως είχε ένα λάθος στην τελευταία στροφή που το κόστισε λίγο χρόνο. Στη γερμανική ομάδα εστίασαν στην κατανόηση του νέου πακέτου αναβαθμίσεων, κάνοντας αρκετές αεροδυναμικές μετρήσεις για συλλογή δεδομένων.

Τρίτος ήταν ο Ίσακ Χατζάρ με τη δεύτερη RB22, o οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε την καλύτερη προσπάθειά του από τους κορυφαίους συνδυασμούς.

Looking good, Mercedes 👀



For the first time since 2017 we have F1 cars on track at the Sepang International Circuit 🙌#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/mSm1U9ZkLF October 2, 2026

H Ferrari είναι μακριά, η McLaren αγνοείται

Στην 4η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari SF-26, με τον Μονεγάσκο να είναι 0,847 δλ μακριά από την κορυφή. Το κακό για την ιταλική ομάδα ήταν πως αρκετή από τη διαφορά δεν δημιουργούνταν στις ευθείες.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν στην 5η θέση έχοντας αργό ξεκίνημα στο τριήμερο, ενώ 6ος βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη SF-26. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Πιερ Γκασλί στην 7η θέση μπροστά από τους δύο οδηγούς της Racing Bulls. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi.

Εκτός 10άδας βρέθηκαν οι οδηγοί της McLaren Racing, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι 11ος και τον Λάντο Νόρις να είναι 12ος. Εντυπωσιακή ήταν η διαφορά από τον Φερστάπεν, καθώς αμφότεροι ήταν 1,7 δλ πιο αργοί, με το μονοθέσιο να έχει ελάχιστη πρόσφυση στη Σεπάνγκ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στη Σεπάνγκ συνεχίζεται στις 11:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι ομάδες θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και παράλληλα να βρουν το ιδανικό στήσιμο για τη συνέχεια του τριημέρου σε ρυθμούς κατατακτηρίων και αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Μπαχρέιν

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.