Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον 16ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, με την επιστροφή στη Σεπάνγκ να συνοδεύεται από ένα γνώριμο για τη Μαλαισία ερωτηματικό: τον καιρό.

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 2-4 Οκτωβρίου. Έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, η Formula 1 επιστρέφει σε μία πίστα όπου η έντονη ζέστη, η υγρασία και οι ξαφνικές τροπικές βροχές μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα τα δεδομένα.

Οι συνθήκες αναμένεται να αποτελέσουν επιπλέον πρόκληση για τη νέα γενιά μονοθεσίων, τόσο όσον αφορά τη διαχείριση των ελαστικών όσο και τη διατήρηση των θερμοκρασιών. Η πιθανότητα βροχής υπάρχει και στις τρεις ημέρες και είναι σχεδόν δεδομένο πως θα δούμε τα νέα μονοθέσια σε δύσκολες συνθήκες.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο καιρός του τριημέρου

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αναμένονται ιδιαίτερα ζεστές και υγρές συνθήκες στη Σεπάνγκ. Η θερμοκρασία αέρα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ λόγω της υγρασίας η αισθητή θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 37 βαθμούς. Η πιθανότητα βροχής βρίσκεται στο 50%, την ώρα που η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να πλησιάσει τους 54 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η μέγιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να φτάνει έως και το 86%. Η πιθανότητα βροχής στις ελεύθερες δοκιμές και τις κατατακτήριες είναι στο 40%, ενώ η θερμοκρασία της πίστας μπορεί και πάλι να ξεπεράσει τους 50 βαθμούς.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ημέρα του Grand Prix, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή θερμοκρασία περίπου 35 βαθμών. Η πιθανότητα βροχής υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στο 30%, ενώ η άσφαλτος μπορεί να φτάσει περίπου τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση στη Μαλαισία μπορεί πάντως να μεταβληθεί πολύ γρήγορα και μία τοπική καταιγίδα αρκεί για να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα. Η Σεπάνγκ έχει προσφέρει αρκετές φορές στο παρελθόν τέτοιες συνθήκες, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αγώνα του 2009 που διακόπηκε λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

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