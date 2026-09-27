Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν έδειξε για μία ακόμη φορά πως μπορούν να έρθουν μεγάλες ανατροπές σε ένα τριήμερο που δίνουν νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

O 15ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 έφτασε στο τέλος του και φρόντισε να αλλάξει το σκηνικό του πρωταθλήματος. Η βαθμολογία στην κορυφή μίκρυνε αρκετά, όμως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

O Τζορτζ Ράσελ επέστρεψε στις νίκες, έπειτα από μία απολαυστική μάχη στο τέλος του αγώνα απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν. Αυτοί οι γύροι ήταν το καλύτερο που είχε να προσφέρει ο αγώνας, καθώς οι μάχες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες στο πρώτο μισό της κατάταξης. Γι’ αυτό, να ευχαριστείτε τα ελαστικά, τα οποία βγάζουν σχεδόν ολόκληρο τον αγώνα, ανεξάρτητα από τη γόμα.

OUR BAKU WINNER 🏆 pic.twitter.com/XePrgHIxkj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 26, 2026

Τι σημαίνει αυτό; Λιγότερη ελευθερία στη στρατηγική, λιγότερες επιλογές για ομάδες και οδηγούς και φυσικά αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο θέαμα. Στο πρώτο μισό της χρονιάς βλέπαμε μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις στρατηγικές, βλέπε τη νίκη του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη, ή τις στρατηγικές στην Ουγγαρία. Πραγματικά απορώ γιατί ακόμη υπάρχουν 3 γόμες για τον αγώνα. Ας μην ξεφεύγουμε όμως, έχουμε την εκπομπή Pole Position by Allwyn την Δεύτερα στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Όταν η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη

Η εμφάνιση του Ράσελ στο Μπακού δεν ήταν τυχαία. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως έχει αλλάξει το οδηγικό του στιλ, ώστε να ταιριάζει καλύτερα στα φετινά μονοθέσια. Αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς μια τόσο σημαντική αλλαγή χρειάζεται χρόνο και στο Μπακού είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα.

Από το FP1 ο Ράσελ ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους οδηγούς. Πρώτος σε FP1, FP2, δεύτερος στο FP3, pole, νίκη και ταχύτερο γύρο, ολοκληρώνοντας ένα θεσπέσιο Grand Slam. Χρειάστηκε όμως να παλέψει γι’ αυτό.

Στους τελευταίους γύρους είχε τον Μαξ Φερστάπεν κολλημένο πίσω του, με την RB22 να είναι ένα «τέρας» στις ευθείες. Από την έξοδο της Τ16 μέχρι τα φρένα για τη στροφή 1 ο Ολλανδός κέρδιζε -0.6 με 0,7 δλ, έχοντας βέβαια και το slipstream για σύμμαχο. Όμως ο Ράσελ τα έκανε ΟΛΑ σωστά, πίεζε στα σημεία που έπρεπε και έδωσε παράσταση στο δεύτερο κομμάτι της πίστας, στο οποίο ήταν εντυπωσιακός.

Το στοίχημα τώρα για τον Ράσελ είναι να διατηρήσει αυτή τη φόρμα και να συνεχίσει να κερδίζει τον Αντονέλι, ώστε να του δημιουργήσει κάποια μορφή πίεσης. Και η εμφάνιση αυτή δείχνει τι θα μπορούσε να προσφέρει σε προηγούμενους αγώνες που ήταν εκτός ρυθμού.

Pole.

Led every lap.

Fastest lap.



George’s first F1 career Grand Slam 😤 pic.twitter.com/viINAuMJUG September 26, 2026

Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Red Bull

Στην προηγούμενη εκπομπή Pole Position by Allwyn είχα προβλέψει νίκη Φερστάπεν στο Μπακού. Έπεσα έξω για μόλις 0,196δλ. Το Μπακού ήταν μια πίστα που βόλευε σε πολύ μεγάλο βαθμό την RB22 και οι αναβαθμίσεις του Μίλτον Κινς έκαναν το μονοθέσιο ακόμη καλύτερο.

Έχοντας τον ισχυρότερο κινητήρα εσωτερικής καύσης οι Φερστάπεν και Χατζάρ πετούσαν στις ευθείες και περνούσαν σχεδόν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Όλα πήγαν βέβαια λάθος το Σάββατο, κυρίως στην πλευρά του Φερστάπεν, με προβλήματα και λάθη.

Στον αγώνα όμως ίσως έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία. Όταν ο Χατζάρ ήταν ταχύτερος του Φερστάπεν στο pitwall δεν έπαιξαν ομαδικά ώστε να δώσουν την ευκαιρία στον Γάλλο να περάσει τον Πιάστρι. Ο Φερστάπεν έχασε την ευκαιρία του να περάσει τον οδηγό της McLaren και έχοντας πιέσει τα ελαστικά του, πέρασε ορισμένους γύρους με υψηλές θερμοκρασίες χάνοντας την έξτρα ισχύ του overtake και δεν κατάφερε να ξαναεπιτεθεί. Στο τέλος παραλίγο να «κλέψει» τη νίκη, όμως το GP Αζερμπαϊτζάν ήταν ένας αγώνας που μπορούσε να κερδίσει η Red Bull, εάν τα έκανε όλα σωστά. Το σημαντικό είναι πως οι αναβαθμίσεις έχουν κάνει την RB22 άκρως ανταγωνιστική.

Proud of this Team 💙



We'll keep pushing for more 👊#F1 || #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/ITMFZL2cI7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 26, 2026

To πρώτο μεγάλο λάθος του Αντονέλι

Στο Μπακού είδαμε τον Κίμι Αντονέλι να κάνει το πρώτο σοβαρό λάθος του 2026. Αυτό, που ήθελαν οι αντίπαλοί του από το ξεκίνημα της χρονιάς, συνέβη στον 15ο αγώνα.

Γιατί συνέβη; Γιατί από την πρώτη στιγμή δεν ήταν άνετος μέσα στο μονοθέσιο. Προβλήματα στα υδραυλικά, ένα setup που δεν βρήκε ποτέ, ώθησαν τον νεαρό Ιταλό σε ένα σημαντικό λάθος. Πόσο του κόστισε; Με δεδομένο τον ανώτερο ρυθμό του Ράσελ όλο το τριήμερο, το πολύ 8 βαθμούς.

Το μαξιλάρι στη βαθμολογία είναι ακόμα αρκετά μεγάλο, όμως δεν πρέπει να επαναλάβει σύντομα ανάλογο λάθος, καθώς ο ψυχολογικός αντίκτυπος θα είναι μεγάλος.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

H ασφάλεια σε δεύτερη μοίρα;

Στον τελευταίο γύρο είδαμε κάτι πρωτόγνωρο. Ένα μονοθέσιο είχε ακινητοποιηθεί μέσα στην πίστα έχοντας προσκρούσει στον τοίχο. Προς έκπληξη όλων, δεν είδαμε τη Διεύθυνση Αγώνα να βγάζει το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, με εκπρόσωπο της FIA να λέει πως δεν υπήρχε κανένα θέμα και πως τα μονοθέσια μπορούσαν να κόψουν τη στροφή.

Εδώ γεννιούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές προτεραιότητες των αγώνων της Formula 1. Υπάρχει πλέον ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και το θέαμα; Πριν από δύο περίπου χρόνια στο Μεξικό είχε βγει το VSC στον τελευταίο γύρο για ακινητοποιημένο μονοθέσιο σχεδόν 10 μέτρα έξω από την πίστα και εχθές είχαμε μονοθέσιο εντός πίστας.

Και πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο σημείο. Οδεύοντας προς τη στροφή 15 που είχε σταματήσει ο Μπότας, υπήρχε ένδειξη μονής (!!!) κίτρινης σημαίας, το οποίο είναι αδιανόητο. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του αγώνα θα είχε βγει τουλάχιστον VSC.

Επιπλέον, η διαφορά ανάμεσα στον πρωτοπόρο Ράσελ και τον 2ο Φερστάπεν ήταν 1,1 δλ πριν φτάσουν στο σημείο. Στην έξοδο της στροφής 15, πριν αρχίσουν καλά-καλά να επιταχύνουν, η διαφορά έπεσε στο μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή σε σημείο κίτρινης σημαίας ένας οδηγός κέρδισε πάνω από τη μισή διαφορά από έναν άλλο και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα. Και ξαναλέω, με μονοθέσιο μέσα στην πίστα, όχι στην έξοδο διαφυγής.

Εάν αυτό είναι σωστό παράδειγμα για την ασφάλεια, την ώρα που κάθε λίγο και λιγάκι περνάνε κανονισμοί που κάνουν κακό στους αγώνες στο όνομα της ασφάλειας, ή όχι, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη.

Τα post για εντυπωσιακά photo finish και μικρότερες διαφορές στην ιστορία είναι καλύτερη διαφήμιση και συγκεντρώνει περισσότερα likes.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 28/9 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.