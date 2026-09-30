Η Renault θα βρίσκεται στην Auto Athina 2026 με όλη τη σύγχρονη γκάμα της, test drives και ειδικές εκπτώσεις.

Με σχεδόν ολόκληρη τη σύγχρονη γκάμα της θα συμμετάσχει η Renault στην AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Η γαλλική μάρκα θα βρίσκεται στο περίπτερο A1 του Hall 3, με έμφαση τόσο στα υβριδικά όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να επωφεληθούν από ειδικές τιμές και εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.500 ευρώ σε επιλεγμένα μοντέλα και αυτοκίνητα, αποκλειστικά για τη διάρκεια της έκθεσης. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται και η τεχνολογία full hybrid E-Tech, μέσα από τη φιλοσοφία «Performance Hybrid».

Από το Clio έως το Rafale

Κεντρικό ρόλο στο περίπτερο θα έχει η έκτη γενιά του Renault Clio, η οποία λανσαρίστηκε μέσα στο 2026 και στην ελληνική αγορά. Το δημοφιλές μοντέλο διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, bi-fuel βενζίνης-LPG και full hybrid E-Tech, με την ισχυρότερη υβριδική έκδοση να αποδίδει 160 ίππους.

Δίπλα του θα βρίσκονται τα Captur και Symbioz, επίσης με full hybrid εκδόσεις 160 ίππων, καθώς και το Austral με 200 ίππους. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται το Rafale, με plug-in hybrid σύστημα 300 ίππων, τετρακίνηση και ενεργή τετραδιεύθυνση 4Control Advanced.

Ηλεκτρικά και test drives

Ισχυρή παρουσία θα έχουν και τα ηλεκτρικά μοντέλα της Renault. Το νέο Twingo E-Tech Electric δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στα συρόμενα πίσω καθίσματα, ενώ δίπλα του θα βρίσκονται τα Renault 5 E-Tech Electric και Renault 4 E-Tech Electric.

Η παρουσία της Renault δεν θα περιοριστεί στη στατική έκθεση. Στον χώρο των test drives οι επισκέπτες θα μπορούν να οδηγήσουν σημαντικό μέρος της γκάμας, από τα Twingo και Renault 5 έως τα Clio και Austral.

Η AUTO ATHINA θα λειτουργεί 14:00-21:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 10:00-21:00 τα Σαββατοκύριακα.