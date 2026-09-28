LIVE Pole Position by Allwyn: Ο Ράσελ κέρδισε στο νήμα τον Φερστάπεν
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Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Ισπανίας.
H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε με την ανάλυση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν της νίκης του Τζορτζ Ράσελ επί του Μαξ Φερστάπεν σε ένα φινάλε «θρίλερ» στο Μπακού.