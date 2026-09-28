Η Opel φέρνει το Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026

Η Opel ανεβάζει τους παλμούς στην AUTO ATHINA 2026 με την πανελλαδική πρεμιέρα του νέου Corsa GSE

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Opel Corsa GSE κάνει την πρώτη του εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους στην AUTO ATHINA 2026. Με 281 ίππους και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, αποτελεί το ταχύτερο Corsa παραγωγής έως σήμερα.

Η Opel δίνει δυναμικό «παρών» στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Στο επίκεντρο της παρουσίας της Μάρκας βρίσκεται η πανελλαδική πρεμιέρα του νέου Opel Corsa GSE, της κορυφαίας και αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης του δημοφιλούς supermini.

Με ισχύ 207 kW, δηλαδή 281 ίππους, και μέγιστη ροπή 345 Nm, το νέο Corsa GSE επιταχύνει από 0–100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για το πιο γρήγορο Corsa παραγωγής μέχρι σήμερα και για ένα μοντέλο που μεταφέρει τη σπορ ταυτότητα GSE στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η GSE περνά στην ηλεκτρική εποχή

Η ονομασία GSE συνδέεται με τις δυναμικότερες εκφράσεις της Opel και έρχεται να συνεχίσει μια διαδρομή που περιλαμβάνει, από διαφορετικές εποχές, τις εκδόσεις GSi και τα μοντέλα OPC. Με το νέο Corsa GSE, η Opel προσαρμόζει αυτή τη φιλοσοφία στα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας την άμεση απόκριση ενός ηλεκτροκινητήρα με έναν σαφή προσανατολισμό στις επιδόσεις.

Το Corsa GSE μοιράζεται το ηλεκτρικό σύστημα κίνησής του με το Mokka GSE και με την αγωνιστική του εκδοχή, το Mokka GSE Rally. Σύμφωνα με την Opel, η εξέλιξή του αξιοποιεί τεχνογνωσία από τη Motorsport δραστηριότητα της Μάρκας και από την ομάδα μηχανικών της στο Rüsselsheim.

Η παρουσία του στην AUTO ATHINA 2026 θα είναι η πρώτη ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά το νέο ηλεκτρικό hot hatch της Opel.

Mokka και Frontera στο περίπτερο της Opel

Δίπλα στο Corsa GSE, η Opel θα παρουσιάσει δύο ακόμη διαφορετικές όψεις της σύγχρονης γκάμας της.

Το Opel Mokka εκπροσωπεί τη σχεδιαστική και πιο lifestyle πλευρά της Μάρκας, με compact διαστάσεις, χαρακτηριστική εμφάνιση και SUV χαρακτήρα. Η παρουσία του στην έκθεση συμπληρώνει το δυναμικό προφίλ της Opel με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της στην ελληνική αγορά.

Το Opel Frontera δίνει έμφαση στην καθημερινή χρηστικότητα, στην ευρυχωρία και στην ευελιξία. Με SUV σχεδίαση και λειτουργικό προσανατολισμό, το Frontera τοποθετείται ως μία από τις πιο πρακτικές προτάσεις της Opel για οικογένειες και οδηγούς που αναζητούν περισσότερους χώρους.

Με τα Corsa GSE, Mokka και Frontera, η Opel παρουσιάζει στην AUTO ATHINA 2026 τρεις διαφορετικές εκφράσεις της γκάμας της: ηλεκτρικές επιδόσεις, σχεδιαστική προσωπικότητα και SUV πρακτικότητα. Οι επισκέπτες μπορούν να τα δουν από κοντά στο περίπτερο της Μάρκας καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Πληροφορίες έκθεσης

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

3–11 Οκτωβρίου 2026

Metropolitan Expo

Hall 3 | Περίπτερο C2