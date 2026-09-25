Renault: Η τέχνη συναντά την αυτοκίνηση στο Κολωνάκι

Η Renault συμμετέχει ως Silver Sponsor στο Synastry Art Project και εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη.

το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η γαλλική μάρκα εγκαινίασε παράλληλα τη συνεργασία της με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη.

Το Synastry Art Project παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 11 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε η κύρια έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί, έργα 20 σύγχρονων εικαστικών και 14 Ελλήνων ποιητών συνθέτουν μία έκθεση με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν.

Η Renault στο Synastry Art Project

Η επόμενη εκδήλωση της «Συναστρίας» έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου στη Νέα Στοά Αρσακείου. Οι 14 ποιητικές φωνές του project θα συναντηθούν με το κοινό, ενώ θα ακολουθήσει το Full Moon-Lunar Soundscape. Στον χώρο θα βρίσκονται και τηλεσκόπια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την παρατήρηση της Πανσελήνου.

Η Renault συνδέει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση με το rnlt στο Κολωνάκι, δημιουργώντας έναν ακόμη χώρο έκφρασης του project στο κέντρο της Αθήνας.