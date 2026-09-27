Η ολοκληρωμένη οικογένεια μοντέλων MINI στην AUTO ATHINA 2026, με το MINI Countryman σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η MINI δίνει δυναμικό «παρών» στην Έκθεση Αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό ολόκληρη την οικογένεια μοντέλων της.

Στο περίπτερο της Βρετανικής μάρκας (Hall 3, περίπτερο Α2) οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη σύγχρονη γκάμα MINI, που συνδυάζει τη χαρακτηριστική-εμβληματική σχεδίαση, την προηγμένη ψηφιακή εμπειρία και τη go-kart αίσθηση οδήγησης. Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της MINI στην AUTO ATHINA 2026 θα αποτελέσει η Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όταν η μάρκα θα παρουσιάσει στην Αθήνα, σε Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα, μία ολοκαίνουργια έκδοση.

Το μοντέλο που θα κεντρίσει τα βλέμματα

Στο επίκεντρο βρίσκεται το MINI Countryman, το μεγαλύτερο και πιο ευέλικτο μέλος της οικογένειας MINI. Με αυξημένους χώρους, δυναμική σχεδίαση και χαρακτήρα που συνδυάζει την καθημερινή μετακίνηση με τις εκτός πόλης εξορμήσεις, διατίθεται με κινητήρες mild hybrid βενζίνης και diesel, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Έτσι, συνδυάζει την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SAV (Sports Activity Vehicle) με την ξεχωριστή σχεδιαστική και οδηγική ταυτότητα της MINI.

Η πλήρης σύνθεση της MINI

Πέρα από το Countryman, στην έκθεση θα βρίσκεται το 5θυρο MINI Cooper Paul Smith Edition. Το μοντέλο συνδυάζει τον εμβληματικό χαρακτήρα του MINI Cooper με την πρακτικότητα της πεντάθυρης έκδοσης και τη δημιουργική προσέγγιση του Βρετανού designer Πολ Σμιθ.

Την open-air πλευρά της MINI εκπροσωπεί το MINI Cabrio, ενώ η αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας εκφράζεται μέσα από τη σειρά MINI John Cooper Works (JCW), με μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Την οικογένεια συμπληρώνει το MINI Aceman, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Crossover της μάρκας, το οποίο τοποθετείται ανάμεσα στο MINI Cooper και το MINI Countryman.