H Citroën στην AUTO ATHINA 2026: Πανευρωπαϊκή πρεμιέρα για το C3 Aircross OUTDOOR

Η Citroën θα παρουσιάσει στην AUTO ATHINA 2026 για πρώτη φορά στην Ευρώπη το νέο C3 Aircross OUTDOOR. Μαζί του θα βρεθούν το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3 Collection και το C3 Aircross Hybrid 145hp Collection.

Η Citroën ετοιμάζει μία παρουσία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, που πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Στο επίκεντρο του περιπτέρου της Μάρκας θα βρίσκεται η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου Citroën C3 Aircross OUTDOOR, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η νέα έκδοση OUTDOOR τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας του C3 Aircross και συνδυάζει πιο περιπετειώδη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range. Την παρουσία της Citroën συμπληρώνουν το ë-C3 Collection και το C3 Aircross Hybrid 145hp Collection, εκπροσωπώντας τις ηλεκτρικές και υβριδικές προτάσεις της Μάρκας.

C3 Aircross OUTDOOR: Πρώτη εμφάνιση στην Ευρώπη

Το νέο C3 Aircross OUTDOOR βασίζεται στο C3 Aircross, αλλά αποκτά δική του σχεδιαστική ταυτότητα. Η Citroën το τοποθετεί πάνω από την έκδοση MAX, με νέο εμπρός προφυλακτήρα, εντονότερες γραμμές, λεπτομέρειες στην απόχρωση Infra Rouge, αποκλειστικά στοιχεία OUTDOOR και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort συνδυάζονται με ειδικά γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες. Οι ράγες οροφής και οι προβολείς ομίχλης LED ενισχύουν τόσο την πρακτική όσο και την πιο περιπετειώδη πλευρά της έκδοσης.

Το αυτοκίνητο που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα είναι το αμιγώς ηλεκτρικό C3 Aircross OUTDOOR Extended Range. Η Citroën ανακοινώνει αυτονομία έως 397 km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 547 km σε αστικές συνθήκες. Η συγκεκριμένη πρεμιέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς δίνει στο ελληνικό κοινό την πρώτη ευκαιρία να δει από κοντά τη νέα έκδοση πριν από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή αγορά.

Ë-C3 Collection

Δίπλα στο νέο C3 Aircross OUTDOOR θα βρίσκεται το ë-C3 Collection, η ειδική και πλουσιότερα εξοπλισμένη έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού Citroën ë-C3.

Η έκδοση Collection ξεχωρίζει με μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ειδική εσωτερική επένδυση Urban Blue Collection Ambiance και στοιχεία εξοπλισμού που ενισχύουν την ιδιαίτερη ταυτότητά της. Η ανάρτηση και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort παραμένουν βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του μοντέλου.

Το ë-C3 Collection αποδίδει 113 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 323 km στον μικτό κύκλο WLTP ή έως 454 km σε αστικές συνθήκες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Citroën.

C3 Aircross Hybrid Collection

Η τρίτη πρόταση στο περίπτερο της Citroën είναι το C3 Aircross Hybrid 145hp Collection. Συνδυάζει τον πιο ευρύχωρο, οικογενειακό χαρακτήρα του C3 Aircross με υβριδικό σύστημα 145 ίππων και αυτόματο κιβώτιο.

Η έκδοση Collection προσθέτει μια ξεχωριστή αισθητική προσέγγιση και πλουσιότερο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Keyless Access / GO για πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί. Η παρουσία των καθισμάτων και της ανάρτησης Citroën Advanced Comfort υπογραμμίζει τον προσανατολισμό του μοντέλου στην άνεση, τόσο στην πόλη όσο και σε μεγαλύτερες οικογενειακές διαδρομές.

Τρεις όψεις της νέας Citroën

Με τα ë-C3 Collection, C3 Aircross Hybrid Collection και C3 Aircross OUTDOOR, η Citroën οργανώνει την παρουσία της στην AUTO ATHINA 2026 γύρω από τρεις διαφορετικές ανάγκες: αμιγώς ηλεκτρική αστική μετακίνηση, οικογενειακή υβριδική χρήση και ηλεκτρική SUV πρακτικότητα με πιο περιπετειώδη χαρακτήρα.

Η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του C3 Aircross OUTDOOR είναι το στοιχείο που δίνει ξεχωριστό βάρος στην παρουσία της Μάρκας στην Αθήνα, φέρνοντας την ελληνική αγορά στο επίκεντρο μιας νέας ευρωπαϊκής άφιξης.

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

3–11 Οκτωβρίου 2026

Metropolitan Expo