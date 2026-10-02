Lexus και 1000 Miglia: Η Lexus συνοδεύει το ιστορικό ράλι στην Ελλάδα

Η ελληνική εκδοχή του θρυλικού 1000 Miglia περνάει από την Αθήνα, την Αρχαία Ολυμπία, τον Μυστρά και το Πόρτο Χέλι. Η Lexus συμμετέχει ως Official Automotive Partner με έξι εξηλεκτρισμένα μοντέλα.

Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Η διοργάνωση, που μεταφέρει στην Ελλάδα το πνεύμα ενός από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ιστορικής αυτοκίνησης, ξεκίνησε από την Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται αύριο, 3 Οκτωβρίου, έπειτα από μια διαδρομή που συνδέει την Αρχαία Ολυμπία, τον Μυστρά, το Πόρτο Χέλι και την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η Lexus είναι ο Official Automotive Partner της φετινής διοργάνωσης και τη στηρίζει με έξι μοντέλα από την εξηλεκτρισμένη γκάμα της: LBX, UX, NX, RX, RZ και το νέο ES.

Τι είναι το 1000 Miglia

Το αρχικό 1000 Miglia γεννήθηκε το 1927 ως αγώνας αντοχής σε δημόσιους δρόμους, με αφετηρία και τερματισμό την Brescia της Ιταλίας. Το όνομά του προέρχεται από τη διαδρομή περίπου χιλίων μιλίων που συνέδεε την Brescia με τη Ρώμη και την επιστροφή προς τον βορρά.

Για τρεις δεκαετίες, έως το 1957, το 1000 Miglia αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της εποχής του. Εκεί έγραψαν ιστορία οδηγοί όπως ο Tazio Nuvolari, ο Stirling Moss και ο Juan Manuel Fangio, ενώ κατασκευαστές όπως η Alfa Romeo, η Ferrari, η Mercedes-Benz και η Porsche χρησιμοποίησαν τον αγώνα ως πεδίο τεχνολογικής και αγωνιστικής αναμέτρησης.

Σήμερα, το 1000 Miglia δεν είναι αγώνας ταχύτητας με τη μορφή που είχε παλαιότερα. Διατηρείται ως διεθνής διοργάνωση ιστορικών αυτοκινήτων, με έμφαση στην αυθεντικότητα, την αυτοκινητική κληρονομιά και την εμπειρία της διαδρομής. Γι’ αυτό περιγράφεται συχνά ως «ο ωραιότερος αγώνας του κόσμου» — χαρακτηρισμός που αποδίδεται στον Enzo Ferrari.

Η ελληνική διαδρομή

Το 1000 Miglia Experience Greece ακολουθεί τη φιλοσοφία των διεθνών διοργανώσεων του θεσμού: κλασικά αυτοκίνητα, επιλεγμένες διαδρομές και στάσεις με πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Η φετινή ελληνική διαδρομή ξεκίνησε από την Αθήνα και κινήθηκε προς την Πελοπόννησο, με σταθμούς:

Αρχαία Ολυμπία

Μυστρά

Πόρτο Χέλι

Αθήνα και Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, συνδέοντας την αυτοκινητική κουλτούρα με την προβολή των προορισμών της διαδρομής.

Η Lexus στον ρόλο του partner

Η Lexus υποστηρίζει το 1000 Miglia Experience Greece 2026 με έξι μοντέλα της εξηλεκτρισμένης γκάμας της: τα LBX, UX, NX, RX, RZ και το νέο ES. Η επιλογή καλύπτει hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις, από compact crossover και SUV έως premium sedan.

Τα μοντέλα που παρουσιάζονται στη διοργάνωση είναι:

Lexus LBX: compact hybrid SUV, διαθέσιμο με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς.

Lexus UX: hybrid crossover πόλης, επίσης με επιλογές FWD και AWD.

Lexus NX: SUV διαθέσιμο ως NX 350h hybrid και NX 450h+ plug-in hybrid.

Lexus RX: το μεγαλύτερο SUV της μάρκας, σε hybrid RX 350h, plug-in hybrid RX 450h+ και high-performance hybrid RX 500h F SPORT.

Lexus RZ: αμιγώς ηλεκτρικό SUV, με εκδόσεις RZ 350e, RZ 500e και RZ 550e F SPORT, η τελευταία με σύστημα steer-by-wire.

Νέο Lexus ES: premium sedan με hybrid ES 300h και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ES 350e και ES 500e.

Η συνεργασία συνδέεται με τις έννοιες Takumi και Omotenashi, δύο βασικούς άξονες της επικοινωνίας της Lexus. Η πρώτη αφορά την ιαπωνική δεξιοτεχνία και την προσήλωση στη λεπτομέρεια, ενώ η δεύτερη τη φιλοσοφία της φιλοξενίας και της πρόβλεψης των αναγκών του επισκέπτη.

Το 1000 Miglia Experience Greece ολοκληρώνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, φέρνοντας για λίγες ημέρες τη γοητεία της ιστορικής αυτοκίνησης σε μια διαδρομή που ενώνει ορισμένους από τους πιο χαρακτηριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

