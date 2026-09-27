Ιστορική αποδείχθηκε η νίκη της Mercedes F1 στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, καθώς κατέκτησε την πρωτιά σε μία ιδιαίτερα σημαντική λίστα.

Η νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είχε ιστορική σημασία όχι μόνο για τον ίδιο και τη Mercedes F1. Με την επιτυχία στους δρόμους του Μπακού, η γερμανική εταιρεία έφτασε τις 252 νίκες ως κατασκευαστής κινητήρων στη Formula 1 και πέρασε για πρώτη φορά μόνη στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Μέχρι τον προηγούμενο αγώνα, Mercedes και Ferrari μοιράζονταν το ρεκόρ με 251 νίκες η καθεμία. Η επιτυχία του Κίμι Αντονέλι στην Ισπανία είχε επιτρέψει στη Mercedes να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ που για δεκαετίες έμοιαζε άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Scuderia, πριν ο Ράσελ κάνει το επόμενο βήμα στο Αζερμπαϊτζάν.

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Η νίκη που έφερε τη Mercedes στην κορυφή

Η Ferrari παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει συμμετάσχει σε κάθε σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από το 1950 και για μεγάλο μέρος της ιστορίας της Formula 1 αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς και στις νίκες κινητήρων. Το σύνολό της βρίσκεται πλέον στις 251.

Από αυτές, οι 250 έχουν επιτευχθεί από μονοθέσια της ίδιας της Ferrari. Η μοναδική νίκη με κινητήρα της Scuderia από διαφορετική ομάδα ήρθε στο Grand Prix Ιταλίας του 2008, όταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ χάρισε στην Toro Rosso την πρώτη νίκη της ιστορίας της.

Η πορεία της Mercedes ήταν πολύ διαφορετική. Η πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήρθε στο Grand Prix Γαλλίας του 1954, όταν ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κέρδισε στο Reims με τη Mercedes-Benz W196, στην πρώτη κιόλας εμφάνιση του γερμανικού κατασκευαστή σε Grand Prix της Formula 1.

Μετά την αποχώρησή της στο τέλος του 1955, η Mercedes χρειάστηκε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες για να επιστρέψει στις νίκες. Αυτή τη φορά το έκανε ως προμηθευτής κινητήρων της McLaren, με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ να επικρατεί στο Grand Prix Αυστραλίας του 1997 και να σημειώνει την πρώτη νίκη μονοθεσίου με κινητήρα Mercedes από το 1955.

Από τον Χάκινεν και τον Χάμιλτον στο ρεκόρ του 2026

Η συνεργασία με τη McLaren Racing αποτέλεσε το θεμέλιο της σύγχρονης επιτυχίας της Mercedes. Οι τίτλοι του Μίκα Χάκινεν το 1998 και το 1999, αλλά και εκείνος του Λιούις Χάμιλτον το 2008, πρόσθεσαν δεκάδες νίκες στο ενεργητικό της εταιρείας. Ακολούθησε η Brawn GP το 2009, η οποία κατέκτησε και τα δύο πρωταθλήματα με κινητήρες Mercedes, πριν η εταιρεία επιστρέψει ως πλήρης εργοστασιακή ομάδα το 2010.

Η μεγάλη εκτόξευση ήρθε με την υβριδική εποχή από το 2014. Η εργοστασιακή Mercedes κυριάρχησε για χρόνια, με τους Λιούις Χάμιλτον, Νίκο Ρόσμπεργκ και Βάλτερι Μπότας να συνεισφέρουν μεγάλο αριθμό νικών, ενώ παράλληλα οι κινητήρες της συνέχισαν να χρησιμοποιούνται από πελατειακές ομάδες.

Η McLaren επέστρεψε στους κινητήρες Mercedes το 2021 και συνέβαλε ξανά στην αύξηση του συνολικού αριθμού, ενώ το 2026 η νέα γενιά μονάδων ισχύος έφερε τη γερμανική εταιρεία ξανά στο επίκεντρο. Η Mercedes έφτασε στις 251 νίκες με την επιτυχία του Αντονέλι στην Ισπανία και λίγες ημέρες αργότερα ο Ράσελ σημείωσε στο Μπακού την ιστορική 252η.

Θέση Κατασκευαστής κινητήρων Νίκες 1 Mercedes 252 2 Ferrari 251 3 Ford Cosworth 176 4 Renault 169 5 Honda 89 6 Coventry Climax 40 7 Honda RBPT 38 8 TAG Porsche 25 9 BMW 20 10 BRM 18

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 28/9 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.