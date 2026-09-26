Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes νίκησε στο GP Αζερμπαϊτζάν και έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου, έπειτα από τρομερή μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν στο τέλος - Άριστο damage control από τον Κίμι Αντονέλι.

Ο Τζορτζ Ράσελ φαινόταν όλο το 3ήμερο να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, του 15ου αγώνα της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, και στο τέλος πήρε τη νίκη, αλλά καθόλου τόσο εύκολα όσο φαινόταν μέχρι τα 2/3 του αγώνα. Ο Μαξ Φερστάπεν τον πίεσε ασφυκτικά στους τελευταίους γύρους, αλλά ο Βρετανός της Mercedes κράτησε την ψυχραιμία, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μόλις 2 δέκατα μπροστά από το μεγάλο του αντίπαλο και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 8η φορά στην καριέρα του. Ο Φερστάπεν διεκδίκησε με πάθος τη νίκη και επιβραβεύτηκε με τη 2η θέση, ενώ η Red Bull έκανε ένα πολύ καλό 2-3 στο Μπακού, με τον Ισάκ Χατζάρ να παίρνει την 3η θέση. Ο Κίμι Αντονέλι ελαχιστοποίησε τις απώλειες σε έναν αγώνα που ξεκίνησε από τη 16η θέση και τερμάτισε 5ος, πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

Ο Ράσελ κυριάρχησε, μέχρι να εμφανιστεί το Safety Car

Ο Ράσελ υπερασπίστηκε χωρίς δυσκολία την pole position στην εκκίνηση, ενώ πίσω του ο Όσκαρ Πιάστρι βρήκε καλύτερη πρόσφυση από τον Σαρλ Λεκλέρ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση στην πρώτη στροφή. Ο Βρετανός της Mercedes δεν άργησε να ανοίξει διαφορά, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει με τη μέση γόμα, σε αντίθεση με αρκετούς από τους άμεσους αντιπάλους του.

Η Mercedes είχε σαφές πλεονέκτημα ρυθμού στο Μπακού και ο Ράσελ άρχισε να απομακρύνεται από τον Πιάστρι, την ώρα που πίσω τους η Red Bull έδινε τη δική της μάχη. Ο Φερστάπεν, που είχε ξεκινήσει μόλις όγδοος, έκανε εντυπωσιακή πρόοδο στους πρώτους γύρους. Πέρασε διαδοχικά Γκασλί, Χάμιλτον, Νόρις, Λεκλέρ και Χατζάρ, φτάνοντας γρήγορα πίσω από τον Πιάστρι.

Russell has stretched his advantage to eight seconds 🔭#F1 #AzerbaijanGP | LAP 20/51 pic.twitter.com/tk3HdbXHqe — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Ο Ολλανδός προσπάθησε να επιτεθεί στη McLaren στις μεγάλες ευθείες του Μπακού, όμως δεν μπόρεσε να πλησιάσει αρκετά ώστε να επιχειρήσει αποφασιστική κίνηση στην πρώτη στροφή. Λίγο αργότερα, η φθορά και το graining στα μεσαία ελαστικά του περιόρισαν προσωρινά τη φόρα του, ενώ ο Χατζάρ, με πιο φρέσκα soft πίσω του, έδειχνε ότι είχε διαθέσιμο ρυθμό και ζητούσε μέσω ασυρμάτου την ευκαιρία να κινηθεί πιο επιθετικά.

Ο Αντονέλι, αντίθετα, είχε να διαχειριστεί ένα εντελώς διαφορετικό απόγευμα. Μετά το ατύχημα στις κατατακτήριες που τον άφησε 16ο στο grid, έχασε αρχικά μία θέση στην εκκίνηση, προτού αρχίσει να ανεβαίνει σταθερά μέσα από το midfield. Μέχρι περίπου το ένα τρίτο του αγώνα είχε ήδη μπει στη βαθμολογούμενη δεκάδα, περιορίζοντας όσο μπορούσε τις απώλειες σε μια πίστα όπου η προσπέραση είναι εφικτή, αλλά ποτέ απλή.

Ο Άλμπον άλλαξε τον αγώνα

Ο Ράσελ είχε ήδη χτίσει διαφορά σχεδόν δέκα δευτερολέπτων από τον Πιάστρι όταν το ατύχημα του Άλεξ Άλμπον στον 30ό από τους 51 γύρους έφερε το πρώτο Safety Car. Ο οδηγός της Williams έχασε τον έλεγχο στην περιοχή των στροφών 5 και 6 και κατέληξε στις μπαριέρες, προκαλώντας την εξουδετέρωση του αγώνα.

Albon had a lock-up which sent him crashing into the barriers



Here's the moment 👇#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/5voVLKj41B September 26, 2026

Η συγκυρία έπεσε ακριβώς στο παράθυρο των pit stop. Όλοι οι πρωτοπόροι μπήκαν για φρέσκα ελαστικά, με τον Ράσελ να διατηρεί την πρωτοπορία μπροστά από Πιάστρι, Φερστάπεν, Χατζάρ, Λεκλέρ και Χάμιλτον. Ο Αντονέλι, που είχε ήδη ωφεληθεί από ένα λάθος του Νόρις στην πρώτη στροφή, βρέθηκε όγδοος και με μαλακή γόμα για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Η επανεκκίνηση, όμως, μετατράπηκε σε χάος. Ο Φερστάπεν βγήκε καλύτερα και πήρε τη δεύτερη θέση από τον Πιάστρι στην πρώτη στροφή. Πιο πίσω, ο Φράνκο Κολαπίντο κλείδωσε τα φρένα προσπαθώντας να κινηθεί εσωτερικά στον Πιερ Γκασλί, χτύπησε την Alpine του teammate του και η αλυσιδωτή αντίδραση παρέσυρε τον Λάντο Νόρις. Στο ίδιο συμβάν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ ήρθε σε επαφή με τον Λίαμ Λόσον, δημιουργώντας δεύτερο κύμα προβλημάτων και, αναπόφευκτα, δεύτερη εμφάνιση του Safety Car.

Ο Φερστάπεν πίεσε, ο Ράσελ άντεξε

Στη δεύτερη επανεκκίνηση ο Ράσελ κράτησε και πάλι τη θέση του απέναντι στον Φερστάπεν, αλλά η άνεση που είχε απολαύσει στο πρώτο μέρος του αγώνα είχε πλέον εξαφανιστεί. Ο Ολλανδός της Red Bull βρισκόταν κολλημένος πίσω από τη Mercedes και αξιοποίησε κάθε γύρο των τελευταίων 13 για να ασκήσει πίεση.

Ο Ράσελ, όμως, δεν έκανε το παραμικρό λάθος. Κράτησε σωστά την μπαταρία και την πρόσφυση για τις εξόδους προς τις μεγάλες ευθείες, δεν άφησε ποτέ τον Φερστάπεν να βρεθεί σε πραγματική θέση επίθεσης και, παρά τη μεγάλη πίεση στον τελευταίο γύρο, πέρασε τη γραμμή τερματισμού μόλις 0,196 δευτ. μπροστά του.

Για τον Ράσελ ήταν η τρίτη νίκη της σεζόν και η όγδοη της καριέρας του στη Formula 1, μια νίκη απόλυτα ελεγχόμενη ως τη στιγμή των Safety Car, η οποία στο τέλος εξελίχθηκε σε δοκιμασία για πολύ γερά νεύρα. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά του από τον Αντονέλι στη μάχη του τίτλου στους 66 βαθμούς.

Ο Χατζάρ κράτησε την τρίτη θέση για τη Red Bull, σε μια πολύ δυνατή επιστροφή έπειτα από την απουσία του λόγω τραυματισμού, ενώ ο Λεκλέρ πήρε την τέταρτη θέση για τη Ferrari. Ο Αντονέλι ολοκλήρωσε την αντεπίθεσή του στην πέμπτη θέση, περνώντας τον Χάμιλτον στους τελευταίους γύρους και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη ζημιά από ένα σπάνιο κακό Σαββατοκύριακο στις κατατακτήριες.

Ο Πιάστρι ήταν ένας από τους μεγάλους χαμένους της ημέρας. Μετά το Safety Car βρέθηκε σε θέση βάθρου, αλλά ένα μεγάλο μπλοκάρισμα στην πρώτη στροφή τον έριξε πολύ πίσω και του στέρησε την ευκαιρία για ένα αποτέλεσμα που φαινόταν εφικτό για μεγάλο μέρος του αγώνα.

Πίσω από τους έξι πρώτους, ο Εστεμπάν Οκόν τερμάτισε έκτος με τη Haas, ο Λίντμπλαντ έβδομος, ο Όλι Μπέρμαν όγδοος με τη δεύτερη Haas και ο Κάρλος Σάινθ ένατος, χαρίζοντας στη Williams τους πρώτους της βαθμούς έπειτα από οκτώ αγώνες. Στον τελευταίο γύρο, ο Βάλτερι Μπότας είχε ατύχημα και προστέθηκε στη λίστα των εγκαταλείψεων.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται χωρίς ανάσα, με τον επόμενο αγώνα να έρχεται το προσεχές Σαββατοκύριακο (2-4 Οκτωβρίου) και να είναι το εξ αναβολής GP Μπαχρέιν, που θα διεξαχθεί όμως στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία.



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