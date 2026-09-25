Ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές του Μπακού ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος είχε και την βοήθεια του Λιούις Χάμιλτον.

Τη δεύτερη θέση στη σειρά εκκίνησης του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν εξασφάλισε ο οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, έπειτα από τις κατατακτήριες δοκιμές όπου η Scuderia δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Mercedes. Ο Μονεγάσκος κατάφερε στο Q3 να βγάλει έναν ανταγωνιστικό γύρο, όμως η διαφορά από την κορυφή αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε.

Ο Λεκλέρ, έχοντας κερδίσει μισό δευτερόλεπτο σε απόδοση από το slipstream του Λιούις Χάμιλτον που ήταν μπροστά του στο τέλος του Q3, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:43.363 και βρέθηκε 0,837 δλ. πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ κράτησε τη δεύτερη θέση για μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου από τον Όσκαρ Πιάστρι. Παρά τη βελτίωση της Ferrari σε σχέση με τις ελεύθερες δοκιμές, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η SF-26 εξακολουθούσε να υστερεί σημαντικά έναντι της Mercedes.

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Ανάμεικτα συναισθήματα για Λεκλέρ

Μετά τη μάχη του Q3, o Σαρλ Λεκλέρ μίλησε για τον τελευταίο του γύρο στο Q3, με τον οποίο κατέλαβε τη 2η θέση. Παρά το γεγονός πως έμεινε χαρούμενος με την επίδοσή του, η διαφορά από τον Τζορτζ Ράσελ τον έκανε να αισθανθεί αμήχανα.

«Για να είμαι ειλικρινής, ήταν ένας αρκετά καλός γύρος. Ο Λιούις ήταν, νομίζω, τρία ή τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά μου και κατάφερα να κάνω έναν καλό γύρο στο τέλος. Όταν όμως βλέπω τη διαφορά από τον Τζορτζ, ίσως ο γύρος να μην ήταν αρκετά καλός. Συνολικά, βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση όλο το τριήμερο. Περιμέναμε κατά κάποιον τρόπο ότι θα ήμασταν πολύ πίσω μετά από μία δύσκολη Πέμπτη, αλλά σήμερα το πρωί είχα λίγο περισσότερη ελπίδα».

P2 start secured, great work Charles 👊 pic.twitter.com/MaeTxyOM6K — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 25, 2026

Η Ferrari βελτιώθηκε, αλλά όχι αρκετά

Ο Λεκλέρ εξήγησε ότι στις κατατακτήριες ένιωσε για πρώτη φορά μέσα στο τριήμερο ότι το μονοθέσιο άρχισε να λειτουργεί πιο κοντά σε αυτό που ήθελε. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν άλλαξε το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη διαφορά των 0,837 δλ. από την pole.

«Κι εγώ ένιωθα ότι όλα είχαν… κουμπώσει, αλλά ίσως όχι με τον σωστό τρόπο όταν βλέπω τη διαφορά από τον Τζορτζ. Είναι μία αρκετά σημαντική διαφορά. Το μονοθέσιο ήταν καλύτερο σε σχέση με το υπόλοιπο τριήμερο. Είχαμε τις δυσκολίες μας και σίγουρα δεν ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του τριημέρου ήταν η διαχείριση των ελαστικών. Με τον Λεκλέρ η Ferrari κατάφερε να βρει λύση στο Q3, όμως ο Χάμιλτον είχε έντονα παράπονα, καθώς τα Pirelli του δεν ήρθαν ποτέ στις κατάλληλες θερμοκρασίες.

«Όπως είπε και ο Τζορτζ, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να φέρεις αυτά τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας και ειδικά αυτό το τριήμερο. Νομίζω ότι πιθανότατα η McLaren και εμείς βρισκόμασταν λίγο στην ίδια κατάσταση. Δυσκολευόμασταν πραγματικά στις ελεύθερες δοκιμές. Κάποιοι γύροι ήταν καλοί, αλλά ποτέ δεν ήμασταν σταθερά εκεί. Στις κατατακτήριες ένιωσα ότι κάναμε καλύτερη δουλειά σε αυτό».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.