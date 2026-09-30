H Suzuki δίνει ραντεβού στην έκθεση AUTO ATHINA 2026 και θα έχει μαζί της όλα τα νέα μοντέλα, με το e Vitara να είναι αυτό που σηματοδοτεί την είσοδό της στην ηλεκτρική εποχή.

Η Suzuki συμμετέχει στην έκθεση αυτοκινήτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν την ηλεκτροκίνηση, την υβριδική τεχνολογία, την τετρακίνηση και τον αυθεντικό οδηγικό χαρακτήρα της μάρκας.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Suzuki βρίσκεται το νέο e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της εταιρείας, το οποίο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο σε δικίνητη έκδοση 2WD όσο και στην τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP-e.

Το περίπτερο της Suzuki συμπληρώνουν τα Vitara Special Edition και S-Cross Special Edition, με ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και πλούσιο εξοπλισμό, καθώς και το ευέλικτο και προσιτό Swift, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δημοφιλή compact hatchback της ελληνικής αγοράς.

To e Vitara πρωταγωνιστεί

Το e Vitara αποτελεί την πρώτη έκφραση της στρατηγικής της Suzuki στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα. Με σχεδιαστική φιλοσοφία “High-Tech & Adventure”, συνδυάζει τη σύγχρονη εικόνα ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη δυναμική και στιβαρή παρουσία ενός SUV. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης και αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης ενσωματώνει το eAxle και μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου, σχεδιασμένες με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.

Η δικίνητη έκδοση με μπαταρία 49 kWh έχει ισχύ 144 ίππους και αυτονομία έως 344 χλμ., ενώ στην έκδοση 2WD με μπαταρία 61 kWh ο κινητήρας αποδίδει 174 ίππους και επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία 426 χλμ. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 61 kWh η συνδυαστική ισχύς από τους δύο ηλεκτροκινητήρες είναι 184 ίπποι, η αυτονομία αγγίζει 395 χλμ., ενώ είναι εγκατεστημένα δύο ανεξάρτητα eAxles, έναν σε κάθε άξονα.

Το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP-e αξιοποιεί τη μεγάλη εμπειρία της Suzuki στην τετρακίνηση, προσφέροντας ακριβή κατανομή της ροπής, αυξημένη πρόσφυση και άμεση απόκριση. Η λειτουργία «Trail» διευκολύνει την κίνηση σε απαιτητικές επιφάνειες, μεταφέροντας τη ροπή στους τροχούς που διαθέτουν καλύτερη πρόσφυση.

Vitara και S-Cross Special Edition

Τα Vitara και S-Cross θα παρουσιαστούν στην έκθεση στις νέες εκδόσεις Special Edition, οι οποίες βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX και αποκτούν πιο δυναμικό και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Το Vitara Special Edition ξεχωρίζει χάρη στις μαύρες ράγες οροφής, τους μαύρους εξωτερικούς καθρέπτες και τις λαβές θυρών, τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και τις αντίστοιχες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος. Η στάνταρ μαύρη οροφή Cosmic Black Pearl Metallic δημιουργεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό δίχρωμο συνδυασμό.

Αντίστοιχα, το S-Cross Special Edition διαθέτει μαύρες ράγες οροφής, καθρέπτες, χειρολαβές και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, καθώς και εμπρός προβολείς ομίχλης LED. Στο εσωτερικό και των δύο μοντέλων, οι μαύρες διακοσμητικές επιφάνειες συνδυάζονται με πορτοκαλί ραφές στα καθίσματα, στο τιμόνι και στον επιλογέα ταχυτήτων.

Τα δύο SUV εφοδιάζονται με τον υβριδικό κινητήρα 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS, απόδοσης 110 ίππων και 235 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο ή το νέο αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το VITARA Special Edition είναι διαθέσιμο και με το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP SELECT, με τέσσερα προγράμματα λειτουργίας Auto, Sport, Snow και Lock.

Swift: Υβριδική οικονομία και αυθεντικός fun-to-drive χαρακτήρας

Την παρουσία της Suzuki ολοκληρώνει το SWIFT, το ευέλικτο compact hatchback που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, χαμηλό βάρος, οικονομία καυσίμου και απολαυστικό οδηγικό χαρακτήρα.

Ο κινητήρας 1,2 λίτρων συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V SHVS και αποδίδει 81 ίππους, εξασφαλίζοντας μέση κατανάλωση 4,4 λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές CO₂ από 98 γρ./χλμ. (WLTP). Το SWIFT προσφέρεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο CVT, καθώς και σε τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP AUTO.