Ο Κίμι Αντονέλι μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με προβάδισμα 81 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ - Ποιος είναι ο πρώτος αγώνας όπου μπορεί να «κλειδώσει» μαθηματικά τον τίτλο.

Η βαθμολογία του Παγακόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2026 λέει ότι ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται πια πολύ κοντά στο μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του. Μετά το GP Ισπανίας έχει 292 βαθμούς, έναντι 211 του Τζορτζ Ράσελ. Η διαφορά των 81 βαθμών είναι σημαντική, αλλά η σεζόν έχει ακόμη αρκετό δρόμο ώστε να μην αφήνει περιθώριο για πρόωρους πανηγυρισμούς.

Μπροστά μας βρίσκονται τα grand prix σε Μπακού, Σεπάνγκ και έπειτα σε Σιγκαπούρη, η οποία φέτος έχει Sprint. Αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο τριήμερο υπάρχουν 33 βαθμοί διαθέσιμοι αντί για τους συνηθισμένους 25. Η Σιγκαπούρη έχει έτσι ξεχωριστή θέση στο ημερολόγιο: είναι η πρώτη στάση όπου ο τίτλος μπορεί να γίνει μαθηματικό γεγονός.

Ώρα Σιγκαπούρης

Ο Αντονέλι δεν μπορεί να στεφθεί πριν από τη Σιγκαπούρη, ακόμη και αν ο ίδιος κερδίσει σε Μπακού και Σεπάνγκ και ο Ράσελ βγει από τα δύο Grand Prix χωρίς βαθμό. Σε αυτό το ακραίο σενάριο, το προβάδισμα του Ιταλού θα έφτανε τους 131 βαθμούς. Μετά τη Σεπάνγκ, όμως, θα απέμεναν ακόμη οι 8 βαθμοί του Sprint Σιγκαπούρης και έξι Grand Prix. Τα μαθηματικά θα κρατούσαν τον Ράσελ ζωντανό στη μάχη.

Η κατάσταση αλλάζει στο τέλος του Σαββατοκύριακου της Σιγκαπούρης. Αν ο Αντονέλι πάρει νίκες σε Μπακού, Σεπάνγκ και Σιγκαπούρη, μαζί με το Sprint, και ο Ράσελ μείνει χωρίς βαθμό, η διαφορά θα φτάσει στους 164 βαθμούς. Με έξι αγώνες να απομένουν, ο Ράσελ θα μπορούσε να κερδίσει το πολύ 150. Εκεί θα τελείωνε και η μαθηματική συζήτηση.

Το Κατάρ και το φινάλε

Η Σιγκαπούρη παραμένει η πρώτη πιθανή ημερομηνία στέψης ακόμη κι αν ακυρωθεί το GP Κατάρ. Ένας αγώνας λιγότερος περιορίζει τους διαθέσιμους βαθμούς, αλλά δεν φέρνει τον τίτλο πριν από τις 11 Οκτωβρίου. Το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι εξακολουθούν να υπάρχουν στο πρόγραμμα. Η διεξαγωγή τους παραμένει υπό αξιολόγηση λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η πιο πιθανή εκδοχή, σε περίπτωση που το Άμπου Ντάμπι δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον τελευταίο αγώνα, είναι να μεταφερθεί το φινάλε στην Ίμολα.

Για τον Αντονέλι, η ουσία είναι απλή. Η Σιγκαπούρη είναι η πρώτη θεωρητική ευκαιρία. Στην πράξη, για να φτάσει ως εκεί χρειάζεται μια σχεδόν αψεγάδιαστη σειρά αποτελεσμάτων δικών του και ένα πολύ κακό σερί του Ράσελ. Το πιθανότερο είναι ότι ο τίτλος θα μείνει ανοιχτός και μετά από εκείνο το Σαββατοκύριακο.

Υπάρχει ένα πιο ακραίο σενάριο, το οποίο θα άλλαζε ελάχιστα το χρονοδιάγραμμα του τίτλου. Αν δεν γίνουν ούτε το GP Κατάρ ούτε το GP Άμπου Ντάμπι -και δεν βρεθεί αντικαταστάτης για το τελευταίο- ο Αντονέλι θα μπορούσε να στεφθεί ήδη μετά το Sprint της Σιγκαπούρης. Για να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να κερδίσει σε Μπακού και Σεπάνγκ, να πάρει και τη νίκη στο Sprint, ενώ ο Ράσελ να μη βαθμολογηθεί. Το προβάδισμα θα έφτανε στους 139 βαθμούς. Μετά το Sprint θα απέμεναν μόνο πέντε Grand Prix, άρα 125 διαθέσιμοι βαθμοί. Η διαφορά θα ήταν πλέον αδύνατο να καλυφθεί.

Η Mercedes κοιτάζει επίσης τη Σιγκαπούρη

Η Mercedes έχει ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από τη Ferrari στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών: 503 βαθμούς έναντι 358, άρα προβάδισμα 145 βαθμών. Οι κατασκευαστές βαθμολογούνται με το άθροισμα των δύο οδηγών τους. Σε ένα Grand Prix, μια ομάδα μπορεί να πάρει το πολύ 43 βαθμούς, με νίκη και δεύτερη θέση. Στη Σιγκαπούρη, μαζί με το Sprint, η μέγιστη συγκομιδή φτάνει τους 58 βαθμούς.

Με το τρέχον πρόγραμμα, η Mercedes μπορεί θεωρητικά να εξασφαλίσει τον τίτλο κατασκευαστών στο GP Σιγκαπούρης. Το ίδιο ισχύει και αν ακυρωθεί μόνο το Κατάρ. Υπάρχει μία, πολύ πιο ακραία, εκδοχή: αν το πρωτάθλημα έχανε και το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι χωρίς να αντικατασταθεί ο τελευταίος αγώνας, η Mercedes θα μπορούσε να φτάσει σε σημείο στέψης από τη Σεπάνγκ. Αυτή η πιθανότητα ωστόσο είναι η μικρότερη.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.