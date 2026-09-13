F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ισπανίας
Η νίκη του Κίμι Αντονέλι στους δρόμους της Μαδρίτης εδραίωσε για τα καλά το απόλυτο προβάδισμά του στη μάχη του παγκόσμιου τίτλου. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes έφτασε στους 292 βαθμούς, ανοίγοντας τη διαφορά στο επιβλητικό +81 από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ (211 βαθμοί). Παρά την πρόωρη εγκατάλειψή του, ο Λιούις Χάμιλτον διατηρεί την 3η θέση με 191 βαθμούς, ωστόσο ο Λάντο Νόρις τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στους 186 βαθμούς (-5) χάρη στο βάθρο που κατέκτησε στην Ισπανία. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν ο Σαρλ Λεκλέρ με 167 βαθμούς και ο Μαξ Φερστάπεν με 145, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ακολουθεί 7ος με 120 βαθμούς. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα των οδηγών κλείνουν οι Ιζάκ Χατζάρ (71), Λίαμ Λόσον (59) και Πιερ Γκασλί (41).
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|292
|2
|George Russell
|Mercedes
|211
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|191
|4
|Lando Norris
|McLaren
|186
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|167
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|145
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|120
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|71
|9
|Liam Lawson
|Red Bull Racing
|59
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|31
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|27
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|15
|Nico Hulkenberg
|Audi
|7
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|17
|Alexander Albon
|Williams
|5
|18
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|3
|20
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls
|1
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|23
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes κυριαρχεί ολοκληρωτικά έχοντας σπάσει το φράγμα των 500 πόντων (503 βαθμοί), χτίζοντας διαφορά ασφαλείας 145 βαθμών από τη 2η Ferrari (358 βαθμοί). Η McLaren παραμένει σταθερά στην 3η θέση με 306 βαθμούς, μπροστά από τη Red Bull που συγκεντρώνει 230. Στη σκληρή μάχη του midfield, η Racing Bulls βρίσκεται στην 5η θέση με 77 βαθμούς έναντι 68 της Alpine, ενώ ακολουθούν οι Haas (21), Audi (18) και Williams (11). Στις τελευταίες θέσεις, η Aston Martin μετρά μόλις 3 βαθμούς, ενώ η Cadillac παραμένει ουραγός χωρίς βαθμό.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|503
|2
|Ferrari
|358
|3
|McLaren
|306
|4
|Red Bull Racing
|230
|5
|Racing Bulls
|77
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Audi
|18
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin
|3
|11
|Cadillac
|0