F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ισπανίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ισπανίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Απόλυτη κυριαρχία Κίμι Αντονέλι και Mercedes στις βαθμολογίες μετά το πρώτο grand prix στη Μαδρίτη.

Η νίκη του Κίμι Αντονέλι στους δρόμους της Μαδρίτης εδραίωσε για τα καλά το απόλυτο προβάδισμά του στη μάχη του παγκόσμιου τίτλου. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes έφτασε στους 292 βαθμούς, ανοίγοντας τη διαφορά στο επιβλητικό +81 από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ (211 βαθμοί). Παρά την πρόωρη εγκατάλειψή του, ο Λιούις Χάμιλτον διατηρεί την 3η θέση με 191 βαθμούς, ωστόσο ο Λάντο Νόρις τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στους 186 βαθμούς (-5) χάρη στο βάθρο που κατέκτησε στην Ισπανία. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν ο Σαρλ Λεκλέρ με 167 βαθμούς και ο Μαξ Φερστάπεν με 145, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ακολουθεί 7ος με 120 βαθμούς. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα των οδηγών κλείνουν οι Ιζάκ Χατζάρ (71), Λίαμ Λόσον (59) και Πιερ Γκασλί (41).

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes292
2George RussellMercedes211
3Lewis HamiltonFerrari191
4Lando NorrisMcLaren186
5Charles LeclercFerrari167
6Max VerstappenRed Bull Racing145
7Oscar PiastriMcLaren120
8Isack HadjarRed Bull Racing71
9Liam LawsonRed Bull Racing59
10Pierre GaslyAlpine41
11Arvid LindbladRacing Bulls31
12Franco ColapintoAlpine27
13Oliver BearmanHaas F1 Team18
14Gabriel BortoletoAudi10
15Nico HulkenbergAudi7
16Carlos SainzWilliams6
17Alexander AlbonWilliams5
18Esteban OconHaas F1 Team3
19Fernando AlonsoAston Martin3
20Yuki TsunodaRacing Bulls1
21Lance StrollAston Martin0
22Valtteri BottasCadillac0
23Sergio PerezCadillac0

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes κυριαρχεί ολοκληρωτικά έχοντας σπάσει το φράγμα των 500 πόντων (503 βαθμοί), χτίζοντας διαφορά ασφαλείας 145 βαθμών από τη 2η Ferrari (358 βαθμοί). Η McLaren παραμένει σταθερά στην 3η θέση με 306 βαθμούς, μπροστά από τη Red Bull που συγκεντρώνει 230. Στη σκληρή μάχη του midfield, η Racing Bulls βρίσκεται στην 5η θέση με 77 βαθμούς έναντι 68 της Alpine, ενώ ακολουθούν οι Haas (21), Audi (18) και Williams (11). Στις τελευταίες θέσεις, η Aston Martin μετρά μόλις 3 βαθμούς, ενώ η Cadillac παραμένει ουραγός χωρίς βαθμό.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes503
2Ferrari358
3McLaren306
4Red Bull Racing230
5Racing Bulls77
6Alpine68
7Haas F1 Team21
8Audi18
9Williams11
10Aston Martin3
11Cadillac0

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes F1

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 