Απόλυτη κυριαρχία Κίμι Αντονέλι και Mercedes στις βαθμολογίες μετά το πρώτο grand prix στη Μαδρίτη.

Η νίκη του Κίμι Αντονέλι στους δρόμους της Μαδρίτης εδραίωσε για τα καλά το απόλυτο προβάδισμά του στη μάχη του παγκόσμιου τίτλου. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes έφτασε στους 292 βαθμούς, ανοίγοντας τη διαφορά στο επιβλητικό +81 από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ (211 βαθμοί). Παρά την πρόωρη εγκατάλειψή του, ο Λιούις Χάμιλτον διατηρεί την 3η θέση με 191 βαθμούς, ωστόσο ο Λάντο Νόρις τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στους 186 βαθμούς (-5) χάρη στο βάθρο που κατέκτησε στην Ισπανία. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν ο Σαρλ Λεκλέρ με 167 βαθμούς και ο Μαξ Φερστάπεν με 145, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ακολουθεί 7ος με 120 βαθμούς. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα των οδηγών κλείνουν οι Ιζάκ Χατζάρ (71), Λίαμ Λόσον (59) και Πιερ Γκασλί (41).

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 292 2 George Russell Mercedes 211 3 Lewis Hamilton Ferrari 191 4 Lando Norris McLaren 186 5 Charles Leclerc Ferrari 167 6 Max Verstappen Red Bull Racing 145 7 Oscar Piastri McLaren 120 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 71 9 Liam Lawson Red Bull Racing 59 10 Pierre Gasly Alpine 41 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 31 12 Franco Colapinto Alpine 27 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Nico Hulkenberg Audi 7 16 Carlos Sainz Williams 6 17 Alexander Albon Williams 5 18 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 19 Fernando Alonso Aston Martin 3 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0 23 Sergio Perez Cadillac 0

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes κυριαρχεί ολοκληρωτικά έχοντας σπάσει το φράγμα των 500 πόντων (503 βαθμοί), χτίζοντας διαφορά ασφαλείας 145 βαθμών από τη 2η Ferrari (358 βαθμοί). Η McLaren παραμένει σταθερά στην 3η θέση με 306 βαθμούς, μπροστά από τη Red Bull που συγκεντρώνει 230. Στη σκληρή μάχη του midfield, η Racing Bulls βρίσκεται στην 5η θέση με 77 βαθμούς έναντι 68 της Alpine, ενώ ακολουθούν οι Haas (21), Audi (18) και Williams (11). Στις τελευταίες θέσεις, η Aston Martin μετρά μόλις 3 βαθμούς, ενώ η Cadillac παραμένει ουραγός χωρίς βαθμό.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών