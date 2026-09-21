Μία από τις πιο παράξενες πτυχές των φετινών μονοθεσίων της Formula 1 σχολίασε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, εξηγώντας τους τομείς που δεν του αρέσουν.

Η νέα εποχή της Formula 1 έχει φέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν τα μονοθέσια, αλλά και στην αίσθηση που έχουν οι οδηγοί πίσω από το τιμόνι. Η αυξημένη επίδραση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει καταστήσει τη διαχείρισή της έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες απόδοσης μέσα σε έναν γύρο. Αυτό έχει οδηγήσει την πλειονότητα των οδηγών να κάνουν έντονα παράπονα για την τεχνολογία, ενώ για το 2027 έχουν συμφωνηθεί σημαντικές αλλαγές.

Ο Όσκαρ Πιάστρι είναι ένας από τους οδηγούς που μέχρι στιγμής έχουν κρατήσει σχετικά χαμηλούς τόνους για τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων του 2026. Ωστόσο, ο Αυστραλός της McLaren μίλησε πλέον πιο αναλυτικά για μία από τις ιδιαιτερότητες της νέας γενιάς αυτοκινήτων και για το πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η εμπειρία από πίστα σε πίστα.

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Ο οδηγός γίνεται «όμηρος» του μονοθεσίου

Ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού του μονοθεσίου, το οποίο προσαρμόζει τον τρόπο ανάπτυξής της ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πίστας. Ο Πιάστρι ρωτήθηκε μάλιστα εάν υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες αισθάνεται περισσότερο «επιβάτης» αυτών των συστημάτων παρά εκείνος που έχει τον απόλυτο έλεγχο.

«Μερικές φορές έχω νιώσει όμηρος, ναι. Σε μια πίστα όπως το Σπα ή το Σίλβερστον, τα πράγματα είναι χειρότερα. Στο Χανγκάρορινγκ ή στο Ζάντβορτ, πραγματικά δεν περιμένω να υπάρχουν πολλά προβλήματα με κάτι τέτοιο, επειδή οι ευθείες είναι πολύ μικρότερες. Επομένως, ακόμη κι αν υπάρχουν διαφορές, θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερες. Όμως, μερικές φορές είναι δύσκολο να συλλάβεις την ιδέα ότι οδηγείς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά χάνει τη μισή του ισχύ πριν από το τέλος της ευθείας».

Η διαφορά ανάμεσα στις πίστες που αναφέρει ο Πιάστρι δεν είναι τυχαία. Σε σιρκουί με μεγάλες ευθείες, όπως το Σπα και το Σίλβερστον, η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να κατανεμηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή της να αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Αντίθετα, σε πίστες όπως το Χανγκάρορινγκ και το Ζάντβορτ, όπου οι ευθείες είναι μικρότερες, ο ίδιος περιμένει οι συγκεκριμένες διαφορές να είναι λιγότερο έντονες.

Ο αγώνας που ανέδειξε το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ο Πιάστρι χρησιμοποίησε το Σπα ως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για να περιγράψει τι μπορεί να αισθανθεί ο οδηγός. Όπως αποκάλυψε, σε μεγάλο μέρος του δεύτερου τομέα οι οδηγοί χρησιμοποιούσαν μόνο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση, δημιουργώντας μεγάλες μεταβολές στη διαθέσιμη ισχύ ακόμη και μέσα στον ίδιο γύρο.

«Ακόμη και στο Σπα, σε μεγάλο μέρος του δεύτερου τομέα κινούμασταν μόνο με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, χωρίς καθόλου χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι από μόνο του ένα παράξενο συναίσθημα, καθώς έχεις κάποιες στροφές με ένα συγκεκριμένο επίπεδο ισχύος και άλλες με πλήρη ισχύ. Νομίζω ότι το Σπα ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό, όχι μόνο για εμένα αλλά και για αρκετούς άλλους, επειδή αυτές οι μικρές διαφορές στον κώδικα και στον τρόπο λειτουργίας των κινητήρων δημιουργούσαν αρκετά μεγάλη διαφορά στον χρόνο γύρου. Ειδικά στις πρώτες θέσεις, νομίζω ότι υπήρχαν μόλις εννέα εκατοστά του δευτερολέπτου ή κάτι τέτοιο ανάμεσα σε τέσσερις θέσεις. Και σίγουρα υπήρχαν περισσότερα από εννέα εκατοστά διαθέσιμα για αρκετούς οδηγούς από πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να ελέγξουν».

Η περιγραφή του Πιάστρι αποτυπώνει μία από τις ιδιαιτερότητες που καλούνται να διαχειριστούν οι οδηγοί με τους κανονισμούς του 2026: Η πλειονότητα, αν όχι όλοι οι οδηγοί του 2026, έχουν δει κατατακτήριες ή αγώνες τους να επηρεάζονται αρνητικά λόγω των αλγορίθμων AI που έχει η νέα γενιά μονάδων ισχύος.

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