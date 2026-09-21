Με αισιοδοξία βλέπουν το μέλλον στην Aston Martin, καθώς οι προετοιμασίες για την επόμενη χρονιά έχουν ξεκινήσει και στο Σίλβερστον θέλουν να βάλουν γερές βάσεις.

Η Aston Martin έχει κάθε λόγο να θέλει να αφήσει πίσω της το 2026. Όμως μέσα από τις δυσκολίες της φετινής σεζόν θεωρεί πως έχει βρει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την επόμενη χρονιά: την επιβεβαίωση ότι κατανοεί πλέον πολύ καλύτερα τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1.

Η μετάβαση στους νέους τεχνικούς κανονισμούς δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η ομάδα του Σίλβερστον. Η συνεργασία με τη Honda ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες, καθώς η μονάδα ισχύος της είχε τεράστια προβλήματα απόδοσης. Την ίδια ώρα η AMR26 που σχεδίασε ο Άντριαν Νιούι αποδείχθηκε ένα μονοθέσιο κατώτερο των περιστάσεων και ένα από τα χειρότερα αεροδυναμικά του grid.

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Η αισιοδοξία δεν έχει πάψει

Το σημαντικότερο σημάδι προόδου για την Aston Martin δεν ήταν απλώς ότι κατάφερε να κάνει το μονοθέσιό της ταχύτερο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε η μεγάλη αναβάθμιση που παρουσιάστηκε στο GP Ουγγαρίας.

Ο Πέδρο ντε λα Ρόσα αποκάλυψε πως τα νέα εξαρτήματα απέδωσαν στην πίστα ακριβώς όπως είχε προβλέψει η Aston Martin. Για μία ομάδα που εξακολουθεί να μαθαίνει τους κανονισμούς του 2026, η συσχέτιση ανάμεσα στα δεδομένα των εργαλείων εξέλιξης και στην πραγματική συμπεριφορά του μονοθεσίου αποτελεί κρίσιμο βήμα.

«Νομίζω ότι μάθαμε πολλά φέτος με αυτούς τους νέους κανονισμούς. Το γεγονός ότι φέραμε αυτή τη σημαντική αναβάθμιση στην Ουγγαρία και λειτούργησε ήταν θετικό. Ακόμη πιο θετικό, όμως, ήταν ότι λειτούργησε όπως ακριβώς περιμέναμε. Αυτό μας έδωσε πολύ ισχυρή κατανόηση των νέων κανονισμών και μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι ό,τι κάνουμε τώρα για το 2027 θα μεταφραστεί σε χρόνο στην πίστα», δήλωσε ο Ισπανός πρεσβευτής της Aston Martin.

Η βάση πάνω στην οποία χτίζει η Aston Martin

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της AMR27. Όταν ένα πακέτο αναβαθμίσεων συμπεριφέρεται στην πίστα όπως έχουν προβλέψει οι προσομοιώσεις, η ομάδα αποκτά μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι οι κατευθύνσεις που εξετάζει στις εγκαταστάσεις της μπορούν πράγματι να αποφέρουν την αναμενόμενη απόδοση.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς η Aston Martin έχει ήδη στραμμένο σημαντικό μέρος της προσοχής της στο 2027. Ο Άντριαν Νιούι εργάζεται στο παρασκήνιο με το βλέμμα και στην επόμενη σεζόν, ενώ οι βασικές αρχές των τεχνικών κανονισμών θα παραμείνουν ίδιες παρά τις επιμέρους αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν. Αυτό σημαίνει ότι οι γνώσεις που αποκτά φέτος η Aston Martin δεν περιορίζονται στην προσπάθεια βελτίωσης της AMR26, αλλά μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στο επόμενο μονοθέσιο.

«Είμαστε σε καλή θέση, θα έλεγα, για το 2027», κατέληξε ο Ντε λα Ρόσα.

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