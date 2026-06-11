Οι πολυσυζητημένες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς των κινητήρων πήραν το «πράσινο φως», όμως δεν θα γίνουν όλες άμεσα.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μία νέα αναθεώρηση των κανονισμών μονάδων, μόλις έναν χρόνο μετά την έναρξη της νέας υβριδικής εποχής. Έπειτα από πολλές εβδομάδες διαπραγματεύσεων FIA και οι κατασκευαστές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα πλάνο αλλαγών που θα εφαρμοστεί σταδιακά το 2027 και το 2028. Βασικός στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από την ηλεκτρική ισχύ και την ενίσχυση του ρόλου του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Οι αλλαγές έρχονται ως απάντηση στην έντονη κριτική που έχουν δεχθεί οι κανονισμοί του 2026 από οδηγούς, ομάδες και φιλάθλους, κυρίως λόγω της υπερβολικής σημασίας της διαχείρισης ενέργειας και των φαινομένων όπως το «super clipping» που έχουν επηρεάσει την εικόνα των κατατακτήριων δοκιμών. Πρόκειται όμως για έναν συμβιβασμό, καθώς τα συμφέροντα των κατασκευαστών κινητήρων και ομάδων δεν επέτρεψαν την άμεση εφαρμογή όλων των νέων κανονισμών.

Περισσότερη ισχύς από τον θερμικό κινητήρα

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την αναλογία ισχύος ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το υβριδικό σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Αν και το αρχικό concept των κανονισμών του 2026 βασίστηκε σε κατανομή 50-50, στην πράξη η αναλογία βρίσκεται σήμερα περίπου στο 53% για τον θερμικό κινητήρα και 47% για το ηλεκτρικό σύστημα.

Από το 2027 η αναλογία θα μεταβληθεί σε 58-42, ενώ από το 2028 θα φτάσει στο 60-40 υπέρ του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα θα αυξηθεί από τα 400 kW στα 420 kW το 2027 και στα 450 kW το 2028. Για να επιτευχθεί αυτό, θα αυξηθεί η ροή καυσίμου κατά 5% το 2027 και κατά 13% από το 2028.

Συμβιβασμός μεταξύ των κατασκευαστών

Η σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των κατασκευαστών. Ορισμένες εταιρείες, όπως η Audi, είχαν εκφράσει ανησυχίες για το κόστος και την ανάγκη επιπλέον τεχνικών παρεμβάσεων στους ολοκαίνουργιους κινητήρες τους.

Από την άλλη πλευρά, οι Mercedes και Red Bull πίεζαν για πιο άμεσες αλλαγές ήδη από το 2027, επιθυμώντας μεγαλύτερη μείωση της ηλεκτρικής ισχύος από αυτή που τελικά συμφωνήθηκε.

Τι αλλάζει στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Παρότι η συνολική συμμετοχή του ηλεκτρικού συστήματος θα μειωθεί, η FIA αποφάσισε να αυξήσει τις δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας.

Η μέγιστη ισχύς προσπέρασης θα παραμείνει στα 350 kW, ωστόσο η ισχύς ανάκτησης ενέργειας θα αυξηθεί από τα 350 kW στα 375 kW το 2027 και στα 400 kW το 2028.

Σύμφωνα με τη FIA, οι αλλαγές έχουν στόχο να περιορίσουν τα προβλήματα διαχείρισης ενέργειας, να κάνουν τις κατατακτήριες δοκιμές πιο «flat-out» και να διατηρήσουν το θεαματικό στοιχείο που έχει ήδη προσφέρει η νέα γενιά μονοθεσίων.

Το πακέτο αναμένεται πλέον να περάσει από την τελική διαδικασία έγκρισης στο επόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA, το οποίο θα συνεδριάσει στις 23 Ιουνίου στο Μακάο.