Περιχαρής για μία ακόμη νίκη στο 2026 ήταν ο Κίμι Αντονέλι, όμως αναγνώρισε πως η τύχη ήταν με το μέρος του για να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε το όνομά του στην ιστορία του Grand Prix Ισπανίας, καθώς έγινε ο πρώτος νικητής αγώνα της Formula 1 στο Madring. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» που του παρουσιάστηκε από το Virtual Safety Car και κατέκτησε την όγδοη φετινή του νίκη.

Ο Ιταλός εκκίνησε από τη δεύτερη θέση και πίεσε τον Λάντο Νόρις στους πρώτους γύρους, όμως δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της McLaren. Η ισορροπία άλλαξε όταν το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας τού επέτρεψε να πραγματοποιήσει το pit stop του με μειωμένη απώλεια χρόνου.

Αντιθέτως, ο Νόρις δεν πρόλαβε να μπει στα pits πριν ολοκληρωθεί η περίοδος του VSC και στη συνέχεια έχασε επιπλέον χρόνο λόγω της αργής αλλαγής ελαστικών της McLaren. Ο Βρετανός έπεσε πίσω από τους Αντονέλι και Μαξ Φερστάπεν, τερματίζοντας τελικά στην 3η θέση.

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Γλυκόπικρη γεύση

Ο Αντονέλι δεν επιχείρησε να παρουσιάσει τη νίκη ως αποτέλεσμα απόλυτης αγωνιστικής υπεροχής. Ήδη από το team radio μετά την καρό σημαία αναγνώρισε τον ρόλο της τύχης.

«Σταθήκαμε τυχεροί με το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Αισθάνομαι άσχημα για τον Λάντο», είπε στους ανθρώπους της Mercedes.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα επανέλαβε ότι ο οδηγός της McLaren ήταν εκείνος που άξιζε περισσότερο τη νίκη: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν ήταν καθόλου απλός, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση των ελαστικών. Είναι καλό να κερδίζεις, αλλά σήμερα δεν έχει την ίδια γεύση, επειδή πιστεύω ότι ο Λάντο άξιζε τη νίκη».

Η επιτυχία στη Μαδρίτη μπορεί να μην είχε για τον Αντονέλι την ίδια συναισθηματική αξία με τον θρίαμβο της προηγούμενης εβδομάδας στη Μόντσα, του επέτρεψε όμως να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία της νέας πίστας.

«Σε γενικές γραμμές, θα το δεχθούμε. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Πρώτος αγώνας εδώ στο Madring, πρώτος νικητής. Είναι πάντα ωραίο να μπορείς να το λες», πρόσθεσε ο Ιταλός.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.