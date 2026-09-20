Yamaha TMAX Tech MAX: Όφελος 1.000 ευρώ στην έκδοση Ceramic Grey

Η Yamaha μειώνει την τιμή του TMAX Tech MAX στον χρωματισμό Ceramic Grey στα 15.400 ευρώ για περιορισμένο διάστημα ή έως την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Το Yamaha TMAX Tech MAX προσφέρεται πλέον σε προωθητική τιμή στην ελληνική αγορά. Η ενέργεια αφορά αποκλειστικά την έκδοση με μεταλλικό χρωματισμό Ceramic Grey και μειώνει την τιμή του maxi scooter από 16.400 σε 15.400 ευρώ.

Το TMAX αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στην κατηγορία των maxi scooters. Η Yamaha σημειώνει ότι, 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του, περισσότεροι από 350.000 αναβάτες στην Ευρώπη έχουν επιλέξει το μοντέλο, το οποίο συνδυάζει στοιχεία μοτοσυκλέτας με την ευχρηστία και την πρακτικότητα ενός scooter.

Κινητήρας και πλαίσιο

Το TMAX Tech MAX χρησιμοποιεί κινητήρα 562 κ.εκ. και ελαφρύ αλουμινένιο πλαίσιο. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αποτελεί τον πυρήνα του χαρακτήρα του μοντέλου, καθώς η Yamaha επιδιώκει να προσφέρει επιδόσεις και σταθερότητα σε διαδρομές εκτός πόλης, αλλά και ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η έκδοση Tech MAX τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας TMAX και δίνει έμφαση στον εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας. Ο χρωματισμός Ceramic Grey αναδεικνύει τη σπορ σχεδίαση του μοντέλου, με τις δυναμικές επιφάνειες και τις έντονες γραμμές να παραμένουν βασικά στοιχεία της αισθητικής του.

Εξοπλισμός άνεσης και συνδεσιμότητας

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται Smart Key, Cruise Control, θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα γκριπ. Στο κέντρο του cockpit βρίσκεται οθόνη TFT 7 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση Garmin, στοιχείο που ενισχύει τον ταξιδιωτικό και premium προσανατολισμό της έκδοσης.

Η Yamaha συνοδεύει το TMAX Tech MAX με τριετή εργοστασιακή εγγύηση. Η προωθητική τιμή των 15.400 ευρώ ισχύει μόνο για τον Ceramic Grey χρωματισμό και εφαρμόζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο απόθεμα.

Yamaha TMAX Tech MAX Ceramic Grey