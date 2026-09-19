CHANGAN: Μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson

Η κινεζική μάρκα αυτοκινήτου και η Βελμάρ ξεκινούν συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι Betsson για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η CHANGAN και η Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas και επίσημος διανομέας της μάρκας στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν νέα χορηγική συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι Betsson.

Η CHANGAN αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγάλου χορηγού της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027. Το λογότυπο της μάρκας θα εμφανίζεται στην πίσω πλευρά της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης του Περιστερίου, ενώ προβλέπονται και δράσεις προβολής και επικοινωνίας στη διάρκεια της χρονιάς.

Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της CHANGAN Βελμάρ στο Περιστέρι, με την παρουσία του προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλου, αθλητών, στελεχών της διοίκησης της ΚΑΕ και εκπροσώπων της CHANGAN, της Βελμάρ και του Ομίλου Autohellas.

Η CHANGAN αναπτύσσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά μέσα από το δίκτυο της Βελμάρ, το οποίο διαθέτει σημεία εξυπηρέτησης σε Αργυρούπολη, Χαλάνδρι, Περιστέρι και Ηράκλειο Κρήτης.