Tesla Semi: Έρχεται στην Ευρώπη το 2027 με αυτονομία 550 χλμ.

Η Tesla παρουσίασε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του ηλεκτρικού Semi, που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην IAA Transportation στο Ανόβερο πριν από τις πρώτες παραδόσεις το 2027.

Η Tesla ετοιμάζει την είσοδο του Semi στην ευρωπαϊκή αγορά επαγγελματικών οχημάτων, με την εταιρεία να ανακοινώνει τις πρώτες προδιαγραφές της έκδοσης που θα διατεθεί στην ήπειρο. Το αμιγώς ηλεκτρικό τράκτορ παρουσιάζεται στην έκθεση IAA Transportation στο Ανόβερο, από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ οι παραδόσεις σε ευρωπαϊκούς πελάτες αναμένονται μέσα στο 2027.

Το ευρωπαϊκών προδιαγραφών Tesla Semi ανακοινώνεται με αυτονομία έως 550 χιλιόμετρα σε μικτό συνδυασμένο βάρος 40 τόνων και κατανάλωση ενέργειας 1,0 kWh ανά χιλιόμετρο. Το απόβαρό του αναφέρεται στα 9.100 κιλά, ενώ διαθέτει ηλεκτρικό δυναμοδότη ePTO έως 25 kW για εξωτερικές εφαρμογές, όπως ψυκτικές μονάδες ή υδραυλικά συστήματα.

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες στους πίσω άξονες, με μέγιστη ισχύ έως 800 kW. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Tesla τοποθετεί το Semi ως λύση για περιφερειακές και μεγάλων αποστάσεων μεταφορές, σε μια ευρωπαϊκή αγορά όπου κατασκευαστές όπως Mercedes-Benz Trucks, Volvo Trucks, Scania, MAN και DAF έχουν ήδη αναπτύξει ηλεκτρικές προτάσεις βαρέων οχημάτων.

Φόρτιση έως 800 kW

Η Tesla αναφέρει ότι το Semi θα υποστηρίζει φόρτιση Megacharger έως 800 kW. Σε αυτές τις συνθήκες, στόχος είναι η ανάκτηση άνω του 60% της αυτονομίας σε 30 λεπτά, δηλαδή περίπου 300 χιλιομέτρων με βάση τη δηλωμένη αυτονομία των 550 χλμ.

Η υποδομή φόρτισης παραμένει καθοριστική προϋπόθεση για τη μαζική αξιοποίηση ηλεκτρικών φορτηγών μεγάλων αποστάσεων. Η Tesla ξεκινά από το δικό της δίκτυο Megacharger, ενώ η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού Megawatt Charging System θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό πόσο εύκολα μπορούν να ενταχθούν τέτοια οχήματα σε πραγματικά δρομολόγια στόλων.

Το στοίχημα του κόστους χρήσης

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να περιορίσει το κόστος ανά χιλιόμετρο έναντι του ντίζελ, ενώ η απλούστερη αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης μειώνει τις απαιτήσεις συντήρησης. Το Semi θα υποστηρίζει επίσης απομακρυσμένη διάγνωση και ενημερώσεις λογισμικού over-the-air.

Τα οικονομικά οφέλη θα εξαρτηθούν στην πράξη από την τιμή της ενέργειας, τη δυνατότητα φόρτισης στις βάσεις των στόλων, την αξιοποίηση του φορτηγού και το κόστος αγοράς, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί για την Ευρώπη. Πριν από τις κανονικές παραδόσεις, η Tesla σχεδιάζει προγράμματα επίδειξης με υποψήφιους πελάτες στο πρώτο εξάμηνο του 2027.