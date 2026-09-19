CUPRA Raval: Ήρθε στην Ελλάδα με τιμή από 25.900 ευρώ

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο πόλης της CUPRA είναι ήδη διαθέσιμο, με ισχύ από 115 έως 226 ίππους και χώρο αποσκευών 441 λίτρων.

Το CUPRA Raval έφτασε στην ελληνική αγορά ως το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής μάρκας, μετά τα Born και Tavascan. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό hatchback μήκους 4,046 μέτρων, που βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen και σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη.

Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Raval με μπαταρία 37 kWh και ισχύ 115 ίππων. Ακολουθεί η Raval+ των 135 ίππων με την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας, ενώ οι ισχυρότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν μπαταρία 52 kWh: η Endurance αποδίδει 210 ίππους και η VZ 226 ίππους. Οι τιμές, με την εμπορική έκπτωση 2.000 ευρώ που αναγράφεται στον τιμοκατάλογο, διαμορφώνονται από 25.900 έως 35.500 ευρώ.

Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 4.046 χλστ. σε μήκος, 1.784 χλστ. σε πλάτος και 1.514 χλστ. σε ύψος, με μεταξόνιο 2.599 χλστ. Το Raval διαθέτει χώρο αποσκευών 441 λίτρων, ενώ η CUPRA αναφέρει Matrix LED προβολείς, φωτιζόμενες χειρολαβές θυρών και λογότυπα, μαζί με σπορ cockpit και καθίσματα CUP Bucket, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

Οι τιμές του CUPRA Raval στην Ελλάδα

Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Τιμή μετά την έκπτωση Raval 115 ίπποι 37 kWh 25.900 ευρώ Raval+ 135 ίπποι 37 kWh 27.400 ευρώ Endurance 210 ίπποι 52 kWh 31.900 ευρώ Endurance Launch Pack 210 ίπποι 52 kWh 33.500 ευρώ VZ 226 ίπποι 52 kWh 33.900 ευρώ VZ Launch Pack 226 ίπποι 52 kWh 35.500 ευρώ

Με την αξιοποίηση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή εκκίνησης αναφέρεται στα 22.900 ευρώ. Το νέο CUPRA Raval βρίσκεται ήδη στα CUPRA Garages, ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την έκθεση Auto Athina 2026, στο Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.