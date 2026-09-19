CUPRA Raval: Ήρθε στην Ελλάδα με τιμή από 25.900 ευρώ

CUPRA Raval: Ήρθε στην Ελλάδα με τιμή από 25.900 ευρώ

Κώστας Παστρίμας
CUPRA Raval: Ήρθε στην Ελλάδα με τιμή από 25.900 ευρώ
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Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο πόλης της CUPRA είναι ήδη διαθέσιμο, με ισχύ από 115 έως 226 ίππους και χώρο αποσκευών 441 λίτρων.

Το CUPRA Raval έφτασε στην ελληνική αγορά ως το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής μάρκας, μετά τα Born και Tavascan. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό hatchback μήκους 4,046 μέτρων, που βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen και σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη.

CUPRA Raval

Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Raval με μπαταρία 37 kWh και ισχύ 115 ίππων. Ακολουθεί η Raval+ των 135 ίππων με την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας, ενώ οι ισχυρότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν μπαταρία 52 kWh: η Endurance αποδίδει 210 ίππους και η VZ 226 ίππους. Οι τιμές, με την εμπορική έκπτωση 2.000 ευρώ που αναγράφεται στον τιμοκατάλογο, διαμορφώνονται από 25.900 έως 35.500 ευρώ.

CUPRA Raval

 

Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 4.046 χλστ. σε μήκος, 1.784 χλστ. σε πλάτος και 1.514 χλστ. σε ύψος, με μεταξόνιο 2.599 χλστ. Το Raval διαθέτει χώρο αποσκευών 441 λίτρων, ενώ η CUPRA αναφέρει Matrix LED προβολείς, φωτιζόμενες χειρολαβές θυρών και λογότυπα, μαζί με σπορ cockpit και καθίσματα CUP Bucket, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

Οι τιμές του CUPRA Raval στην Ελλάδα

ΈκδοσηΙσχύςΜπαταρίαΤιμή μετά την έκπτωση
Raval115 ίπποι37 kWh25.900 ευρώ
Raval+135 ίπποι37 kWh27.400 ευρώ
Endurance210 ίπποι52 kWh31.900 ευρώ
Endurance Launch Pack210 ίπποι52 kWh33.500 ευρώ
VZ226 ίπποι52 kWh33.900 ευρώ
VZ Launch Pack226 ίπποι52 kWh35.500 ευρώ

Με την αξιοποίηση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή εκκίνησης αναφέρεται στα 22.900 ευρώ. Το νέο CUPRA Raval βρίσκεται ήδη στα CUPRA Garages, ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την έκθεση Auto Athina 2026, στο Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.

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@Photo credits: CUPRA

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