Με τις συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο αλλαγής του συστήματος κατατακτήριων του MotoGP να έχουν πάρει φωτιά, ο Φραντσέσκο Μπανάια κατέθεσε μια εντελώς διαφορετική ιδέα.

Ενώ η Dorna, η FIM και οι ομάδες του MotoGP αναζητούν τρόπους να αναδιαρθρώσουν το εξοντωτικό πρόγραμμα των Grand Prix ενόψει 2027, ο Φραντσέσκο Μπανάια αποφάσισε να ταράξει τα νερά με μια πρόταση που αλλάζει πλήρως τη φιλοσοφία του σπορ. Αντί για νέες κατατακτήριες και επιπλέον γύρους στο απόλυτο όριο, ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati ρίχνει στο τραπέζι μια ιδέα δανεισμένη κατευθείαν από τα Superbike: να κρίνεται η σειρά εκκίνησης της Κυριακής μέσα στην ίδια τη μάχη του Σαββάτου.

Στο στόχαστρο του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή βρίσκεται το ισχύον καθεστώς, όπου μία και μόνη πρωινή περίοδος το Σάββατο «κλειδώνει» το grid τόσο για το Sprint όσο και για το κυρίως Grand Prix. Όμως, αντί για άλλη μία χρονομετρημένη διαδικασία, ο Πέκο προτείνει να μετρούν οι ταχύτεροι γύροι του Sprint.

Το μοντέλο των Supersport και η «δεύτερη ευκαιρία»

Σύμφωνα με τον Ιταλό δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, η σχάρα εκκίνησης της Κυριακής δεν χρειάζεται να προκύπτει από μια έξτρα χρονομετρημένη διαδικασία, αλλά από τους ταχύτερους γύρους που σημειώνουν οι ίδιοι οι αναβάτες μέσα στη μάχη του Σαββατιάτικου Sprint - ακριβώς όπως εφαρμόζεται στην κατηγορία World Supersport.

«Για μένα, το καλύτερο θα ήταν ο ταχύτερος γύρος στον αγώνα Sprint να καθορίζει το grid του κυριακάτικου αγώνα. Όπως κάνουν στο Supersport. Για μένα είναι μια απόλυτα ξεκάθαρη ιδέα», εξήγησε ο Μπανάια. Όπως σημείωσε, το σύστημα αυτό λειτουργεί έξυπνα επειδή ο αναβάτης προετοιμάζεται ήδη στο Sprint για τον κυρίως αγώνα, ενώ παράλληλα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον που μπορεί να είχε μια άτυχη στιγμή ή μια πτώση στις κατατακτήριες του Σαββάτου.

Το «αγκάθι» της σωματικής καταπόνησης

Πίσω από την πρόταση του Μπανάια κρύβεται η έντονη ανησυχία των αναβατών για το ήδη εξοντωτικό πρόγραμμα των Grand Prix. Με τις δοκιμές της Παρασκευής να λειτουργούν ουσιαστικά ως προ-κατατακτήριες για την απευθείας είσοδο στο Q2, οι αναβάτες αναγκάζονται να κινούνται στο απόλυτο όριο σε κάθε περίοδο εντός πίστας.

«Ελπίζω απλώς να μην αυξήσουν τον αριθμό των περιόδων, γιατί το Σάββατο είναι ήδη μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για εμάς. Δεν είναι σωστό να συμπιέζονται οι κατατακτήριες μαζί με τις ελεύθερες δοκιμές, χρειαζόμαστε μια ισορροπία», υπογράμμισε ο Ιταλός, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την κόπωση και τους τραυματισμούς.

Οι επιφυλάξεις στα paddock

Η ιδέα του Μπανάια δεν βρίσκει ομόφωνη αποδοχή. Ο συμπατριώτης του, Λούκα Μαρίνι, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν μια τέτοια αλλαγή θα ελάφρυνε ουσιαστικά το έργο των αναβατών, τονίζοντας πως ακόμα και η Παρασκευή παραμένει στην πράξη μια διαδικασία κατατακτήριων.

«Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να είναι καλύτερη για τους αναβάτες, για τους κατασκευαστές και για το θέαμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε διεξοδικά», ανέφερε ο αναβάτης της Honda. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση για τη μορφή του MotoGP το 2027 μόλις άνοιξε, με τις απόψεις των πρωταγωνιστών να αποκτούν καθοριστικό βάρος.

