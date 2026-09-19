Στον αγώνα της Formula 1 στη Μαδρίτη η Cadillac F1 σημείωσε πρόοδο ως προς την ταχύτητα του μονοθεσίου της, όμως τα προβλήματα αξιοπιστίας δεν έλειψαν.

Η Cadillac έφυγε από το Grand Prix Ισπανίας με τον Βάλτερι Μπότας στη 18η θέση και τον Σέρχιο Πέρεζ εκτός αγώνα λόγω διαρροής νερού. Πίσω από το αποτέλεσμα, οι δύο οδηγοί της είδαν διαφορετικά πράγματα: ο Μεξικανός βρήκε λόγους αισιοδοξίας στον ρυθμό του, ενώ ο Φινλανδός στάθηκε στη φθορά των ελαστικών, στη διαχείριση των φρένων και στην αξιοπιστία.

Μετά από 14 Grand Prix στο 2026, η νεοσύστατη ομάδα της Formula 1 δεν έχει ακόμη βαθμολογηθεί και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών. Όμως αυτό που θέλουν να δουν στο στρατόπεδο της αμερικανικής ομάδας είναι να κοντράρουν άλλες ομάδες, κάτι που συνέβη ως ένα σημείο στη Μαδρίτη.

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Η θετική οπτική του Πέρεζ

Ο Πέρεζ ξεκίνησε 18ος και κέρδισε δύο θέσεις στους πρώτους γύρους, περνώντας μπροστά από τον Γιούκι Τσουνόντα και τον Κάρλος Σάινθ. Αργότερα ακολούθησε τον Άλεξ Άλμπον της Williams, προτού η διαρροή νερού τερματίσει τον αγώνα του ενώ βρισκόταν 17ος. Αναγνώρισε ότι η απόδοση της Cadillac μπορεί να ήταν «σε κάποιον βαθμό ιδιαίτερη για τη συγκεκριμένη πίστα», αλλά εμφανίστηκε ικανοποιημένος από όσα κατάφερε η ομάδα.

«Είχα πάνω κάτω τον ίδιο ρυθμό με τον Άλμπον σε όλη τη διάρκεια. Μέχρι να εμφανιστεί το πρόβλημα, ήμουν ένα ή δύο δευτερόλεπτα πίσω του. Επομένως, από πλευράς ρυθμού ήταν ένα πολύ δυνατό τριήμερο για την ομάδα. Πιέσαμε τα πάντα, ήμασταν στο όριο με τα φρένα, αλλά πιέσαμε μέχρι το απόλυτο όριο και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό», είπε αρχικά.

Στη σύγκριση βοηθά το γεγονός ότι Πέρες και Άλμπον ακολούθησαν την ίδια στρατηγική: εκκίνησαν με τη μέση γόμα και πέρασαν στη σκληρή κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car. Σύμφωνα με την ανάλυση των γύρων τους, ο Πέρεζ ήταν λίγο πιο αργός στο πρώτο stint, αλλά ταχύτερος στο δεύτερο stint.

«Αυτό είναι το πιο θετικό στοιχείο του τριημέρου: ήμασταν μαζί τους από τον πρώτο γύρο μέχρι το τέλος της δικής μας προσπάθειας. Μάλιστα, νομίζω ότι ήμασταν ταχύτεροι από τον Άλμπον στο δεύτερο stint, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει απλώς να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία. Ως ομάδα, είμαι περήφανος που πιέσαμε τα πάντα μέχρι το όριο», πρόσθεσε.

Ξανά προβλήματα για τον Μπότας

Διαφορετική οπτική για τον αγώνα της Μαδρίτης είχε ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά η δική του εμπειρία δεν του επέτρεψε να συμμεριστεί τον ενθουσιασμό του Πέρεζ.

«Ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Το μονοθέσιο εξακολουθεί να μην είναι αρκετά ανθεκτικό και πρέπει να το κάνουμε πολύ ταχύτερο. Η φθορά των ελαστικών δείχνει πόσο υστερούμε. Μας λείπει ρυθμός. Έχουμε δει ότι στην αρχή μπορούμε να είμαστε κοντά τους, αλλά όσο προχωρά ο αγώνας η φθορά χειροτερεύει. Ο αγώνας της Μαδρίτης ήταν πιο δύσκολος απ’ όσο περίμενα. Έπρεπε να διαχειρίζομαι συνεχώς τη θερμοκρασία στα φρένα. Τουλάχιστον τερμάτισα.

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